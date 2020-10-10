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Катар - Киргизия 10 Октября прямая трансляция

10 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 3-й тур
Катар
Киргизия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Катар - Киргизия, которое состоится 10 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Катар
Киргизия
Главные тренеры
Испания Тинтин Маркес
Словакия Штефан Таркович
История личных встреч
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 2-й тур 2 : 2Катар
05.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 1-й тур Катар1 : 3
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа A. 6-й тур Катар2 : 1
06.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа A. 5-й тур 0 : 0Катар
26.03.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа A. 4-й тур 1 : 2Катар
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 2-й тур Киргизия2 : 3
05.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 1-й тур 1 : 0Киргизия
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа D. 6-й тур 1 : 1Киргизия
06.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа D. 5-й тур Киргизия1 : 1
26.03.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа D. 4-й тур Киргизия5 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Узбекистан26
2 Иран26
3
Плей-офф
ОАЭ23
4
Плей-офф
КНДР21
5 Катар21
6 Киргизия20
Группа 2
КомандаИО
1 Иордания24
2 Южная Корея24
3
Плей-офф
Ирак24
4
Плей-офф
Кувейт22
5 Палестина21
6 Оман20
Группа 3
КомандаИО
1 Япония26
2 Саудовская Аравия24
3
Плей-офф
Бахрейн23
4
Плей-офф
Индонезия22
5 Австралия21
6 Китай20

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