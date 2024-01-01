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Саудовская Аравия - Япония 10 Октября прямая трансляция

10 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 3-й тур
Саудовская Аравия
Япония

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саудовская Аравия - Япония, которое состоится 10 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саудовская Аравия
Япония
Главные тренеры
Италия Роберто Манчини
Япония Хадзимэ Мориясу
История личных встреч
01.02.2022 ЧМ-2022 - Азия Группа B. 8-й тур Япония2 : 0Саудовская Аравия
07.10.2021 ЧМ-2022 - Азия Группа B. 3-й тур Саудовская Аравия1 : 0Япония
21.01.2019 Кубок Азии 1/8 финала Япония1 : 0Саудовская Аравия
05.09.2017 ЧМ-2018 - Азия Группа B. 10-й тур Саудовская Аравия1 : 0Япония
15.11.2016 ЧМ-2018 - Азия Группа B. 5-й тур Япония2 : 1Саудовская Аравия
17.01.2011 Кубок Азии Группа B. 3-й тур Саудовская Аравия0 : 5Япония
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 2-й тур 1 : 2Саудовская Аравия
05.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 1-й тур Саудовская Аравия1 : 1
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа G. 6-й тур Саудовская Аравия1 : 2
06.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа G. 5-й тур 0 : 3Саудовская Аравия
26.03.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа G. 4-й тур 1 : 1Саудовская Аравия
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 2-й тур 0 : 5Япония
05.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 1-й тур Япония7 : 0
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа B. 6-й тур Япония5 : 0
06.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа B. 5-й тур 0 : 5Япония
26.03.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа B. 4-й тур 0 : 3 ТЯпония
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Узбекистан26
2 Иран26
3
Плей-офф
ОАЭ23
4
Плей-офф
КНДР21
5 Катар21
6 Киргизия20
Группа 2
КомандаИО
1 Иордания24
2 Южная Корея24
3
Плей-офф
Ирак24
4
Плей-офф
Кувейт22
5 Палестина21
6 Оман20
Группа 3
КомандаИО
1 Япония26
2 Саудовская Аравия24
3
Плей-офф
Бахрейн23
4
Плей-офф
Индонезия22
5 Австралия21
6 Китай20

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