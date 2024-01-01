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Иордания - Южная Корея 10 Октября прямая трансляция

10 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 3-й тур
Иордания
Южная Корея

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иордания - Южная Корея, которое состоится 10 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Иордания
Южная Корея
Главные тренеры
Марокко Джамал Селлами
Южная Корея Хон Мён Бо
История личных встреч
06.02.2024 Кубок Азии 1/2 финала Иордания2 : 0Южная Корея
20.01.2024 Кубок Азии Группа E. 2-й тур Иордания2 : 2Южная Корея
14.11.2014 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2014 Иордания0 : 1Южная Корея
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 2-й тур 1 : 3Иордания
05.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 1-й тур Иордания1 : 1
29.08.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Иордания2 : 1
27.08.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Иордания0 : 0
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа G. 6-й тур 1 : 2Иордания
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 2-й тур 1 : 3Южная Корея
05.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 1-й тур Южная Корея0 : 0
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа C. 6-й тур Южная Корея1 : 0
06.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа C. 5-й тур 0 : 7Южная Корея
26.03.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа C. 4-й тур 0 : 3Южная Корея
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Узбекистан26
2 Иран26
3
Плей-офф
ОАЭ23
4
Плей-офф
КНДР21
5 Катар21
6 Киргизия20
Группа 2
КомандаИО
1 Иордания24
2 Южная Корея24
3
Плей-офф
Ирак24
4
Плей-офф
Кувейт22
5 Палестина21
6 Оман20
Группа 3
КомандаИО
1 Япония26
2 Саудовская Аравия24
3
Плей-офф
Бахрейн23
4
Плей-офф
Индонезия22
5 Австралия21
6 Китай20

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