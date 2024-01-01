Иордания - Южная Корея 10 Октября прямая трансляция
10 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иордания - Южная Корея, которое состоится 10 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Иордания
Южная Корея
Главные тренеры
|Джамал Селлами
|Хон Мён Бо
История личных встреч
|06.02.2024
|Кубок Азии
|1/2 финала
|2 : 0
|20.01.2024
|Кубок Азии
|Группа E. 2-й тур
|2 : 2
|14.11.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2014
|0 : 1
|10.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 2-й тур
|1 : 3
|05.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 1-й тур
|1 : 1
|29.08.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|27.08.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|11.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа G. 6-й тур
|1 : 2
|10.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 2-й тур
|1 : 3
|05.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 1-й тур
|0 : 0
|11.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа C. 6-й тур
|1 : 0
|06.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа C. 5-й тур
|0 : 7
|26.03.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа C. 4-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Узбекистан
|2
|6
|2
|Иран
|2
|6
| 3
Плей-офф
|ОАЭ
|2
|3
| 4
Плей-офф
|КНДР
|2
|1
|5
|Катар
|2
|1
|6
|Киргизия
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Иордания
|2
|4
|2
|Южная Корея
|2
|4
| 3
Плей-офф
|Ирак
|2
|4
| 4
Плей-офф
|Кувейт
|2
|2
|5
|Палестина
|2
|1
|6
|Оман
|2
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Япония
|2
|6
|2
|Саудовская Аравия
|2
|4
| 3
Плей-офф
|Бахрейн
|2
|3
| 4
Плей-офф
|Индонезия
|2
|2
|5
|Австралия
|2
|1
|6
|Китай
|2
|0