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Эстония - Азербайджан 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Ле Кок Арена (Таллин, Эстония), вместимость: 14405
11 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 1. 3-й тур
Эстония
Азербайджан

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстония - Азербайджан, которое состоится 11 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 1. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ле Кок Арена (Таллин, Эстония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эстония
Азербайджан
Главные тренеры
ЭстонияЮрген Хенн
ПортугалияФернанду Сантуш
История личных встреч
13.10.2023ЧЕ-2024 — квалификацияГруппа F. 7-й турЭстония0 : 2Азербайджан
17.06.2023ЧЕ-2024 — квалификацияГруппа F. 3-й турАзербайджан1 : 1Эстония
15.11.2013Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2013Эстония2 : 1Азербайджан
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 1. 2-й тур3 : 0Эстония
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 1. 1-й турЭстония0 : 1
11.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи1 : 1 3 : 4Эстония
08.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиЭстония4 : 1
04.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи4 : 0Эстония
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 1. 2-й тур2 : 0Азербайджан
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 1. 1-й турАзербайджан1 : 3
11.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиАзербайджан3 : 2
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи3 : 1Азербайджан
25.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиАзербайджан1 : 1
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия26
2
1/4 финала
Хорватия23
3
Стыковая зона
Польша23
4
Зона вылета
Шотландия20
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия26
2
1/4 финала
Франция23
3
Стыковая зона
Бельгия23
4
Зона вылета
Израиль20
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия24
2
1/4 финала
Нидерланды24
3
Стыковая зона
Босния и Герцеговина21
4
Зона вылета
Венгрия21
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания26
2
1/4 финала
Испания24
3
Стыковая зона
Сербия21
4
Зона вылета
Швейцария20
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия26
2 Албания23
3 Чехия23
4
Зона вылета
Украина20
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция26
2 Англия26
3 Ирландия20
4
Зона вылета
Финляндия20
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словения24
2 Норвегия24
3 Австрия21
4
Зона вылета
Казахстан21
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция24
2 Уэльс24
3 Исландия23
4
Зона вылета
Черногория20
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция26
2 Словакия26
3 Азербайджан20
4
Зона вылета
Эстония20
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния26
2 Косово23
3 Кипр23
4
Зона вылета
Литва20
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь24
2 Болгария24
3 Северная Ирландия23
4
Зона вылета
Люксембург20
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония24
2 Армения23
3 Латвия23
4
Зона вылета
Фарерские острова21
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Лихтенштейн21
3 Гибралтар11
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия13
2 Мальта23
3 Андорра10

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