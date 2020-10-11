Исландия - Уэльс 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
11 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 4. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Исландия - Уэльс, которое состоится 11 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 4. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Исландия
Уэльс
Главные тренеры
|Оге Харейде
|Крэйг Беллами
История личных встреч
|05.03.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2014
|3 : 1
|09.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 2-й тур
|3 : 1
|06.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 1-й тур
|2 : 0
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|26.03.2024
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Путь B. Финал
|2 : 1
|09.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 2-й тур
|1 : 2
|06.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 1-й тур
|0 : 0
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|06.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|26.03.2024
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Путь A. Финал
|0 : 0 4 : 5
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Хорватия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Польша
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Шотландия
|2
|0
Лига А. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Италия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Франция
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Израиль
|2
|0
Лига А. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Германия
|2
|4
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|2
|4
| 3
Стыковая зона
|Босния и Герцеговина
|2
|1
| 4
Зона вылета
|Венгрия
|2
|1
Лига А. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Дания
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Испания
|2
|4
| 3
Стыковая зона
|Сербия
|2
|1
| 4
Зона вылета
|Швейцария
|2
|0
Лига В. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Грузия
|2
|6
|2
|Албания
|2
|3
|3
|Чехия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Украина
|2
|0
Лига В. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Греция
|2
|6
|2
|Англия
|2
|6
|3
|Ирландия
|2
|0
| 4
Зона вылета
|Финляндия
|2
|0
Лига В. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словения
|2
|4
|2
|Норвегия
|2
|4
|3
|Австрия
|2
|1
| 4
Зона вылета
|Казахстан
|2
|1
Лига В. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Турция
|2
|4
|2
|Уэльс
|2
|4
|3
|Исландия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Черногория
|2
|0
Лига С. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|2
|6
|2
|Словакия
|2
|6
|3
|Азербайджан
|2
|0
| 4
Зона вылета
|Эстония
|2
|0
Лига С. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Румыния
|2
|6
|2
|Косово
|2
|3
|3
|Кипр
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Литва
|2
|0
Лига С. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Беларусь
|2
|4
|2
|Болгария
|2
|4
|3
|Северная Ирландия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Люксембург
|2
|0
Лига С. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Македония
|2
|4
|2
|Армения
|2
|3
|3
|Латвия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Фарерские острова
|2
|1
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сан-Марино
|1
|3
|2
|Лихтенштейн
|2
|1
|3
|Гибралтар
|1
|1
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|1
|3
|2
|Мальта
|2
|3
|3
|Андорра
|1
|0