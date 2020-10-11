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Исландия - Уэльс 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
11 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 4. 3-й тур
Исландия
Уэльс

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Исландия - Уэльс, которое состоится 11 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 4. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Исландия
Уэльс
Главные тренеры
НорвегияОге Харейде
УэльсКрэйг Беллами
История личных встреч
05.03.2014Товарищеские матчи (сборные)Март 2014Уэльс3 : 1Исландия
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 2-й тур3 : 1Исландия
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 1-й турИсландия2 : 0
10.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи4 : 0Исландия
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи0 : 1Исландия
26.03.2024ЧЕ-2024 — квалификацияПуть B. Финал2 : 1Исландия
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 2-й тур1 : 2Уэльс
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 1-й турУэльс0 : 0
09.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи4 : 0Уэльс
06.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи0 : 0Уэльс
26.03.2024ЧЕ-2024 — квалификацияПуть A. ФиналУэльс0 : 0 4 : 5
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия26
2
1/4 финала
Хорватия23
3
Стыковая зона
Польша23
4
Зона вылета
Шотландия20
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия26
2
1/4 финала
Франция23
3
Стыковая зона
Бельгия23
4
Зона вылета
Израиль20
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия24
2
1/4 финала
Нидерланды24
3
Стыковая зона
Босния и Герцеговина21
4
Зона вылета
Венгрия21
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания26
2
1/4 финала
Испания24
3
Стыковая зона
Сербия21
4
Зона вылета
Швейцария20
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия26
2 Албания23
3 Чехия23
4
Зона вылета
Украина20
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция26
2 Англия26
3 Ирландия20
4
Зона вылета
Финляндия20
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словения24
2 Норвегия24
3 Австрия21
4
Зона вылета
Казахстан21
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция24
2 Уэльс24
3 Исландия23
4
Зона вылета
Черногория20
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция26
2 Словакия26
3 Азербайджан20
4
Зона вылета
Эстония20
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния26
2 Косово23
3 Кипр23
4
Зона вылета
Литва20
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь24
2 Болгария24
3 Северная Ирландия23
4
Зона вылета
Люксембург20
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония24
2 Армения23
3 Латвия23
4
Зона вылета
Фарерские острова21
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Лихтенштейн21
3 Гибралтар11
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия13
2 Мальта23
3 Андорра10

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