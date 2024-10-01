Болгария - Люксембург 12 Октября прямая трансляция
Стадион: Христо Ботев (Пловдив, Болгария), вместимость: 22000
12 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 3. 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болгария - Люксембург, которое состоится 12 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 3. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Христо Ботев (Пловдив, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болгария
Люксембург
Главные тренеры
|Илиан Илиев
|Люк Хольц
История личных встреч
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|10.10.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа A. 10-й тур
|1 : 1
|06.09.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа A. 1-й тур
|4 : 3
|12.09.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. 10-й тур
|3 : 0
|11.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. 4-й тур
|0 : 1
|08.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 3. 2-й тур
|1 : 0
|05.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 3. 1-й тур
|0 : 0
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|25.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|08.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 3. 2-й тур
|0 : 1
|05.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 3. 1-й тур
|2 : 0
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Хорватия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Польша
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Шотландия
|2
|0
Лига А. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Италия
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Франция
|3
|6
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|3
|4
| 4
Зона вылета
|Израиль
|3
|0
Лига А. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Германия
|2
|4
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|2
|4
| 3
Стыковая зона
|Босния и Герцеговина
|2
|1
| 4
Зона вылета
|Венгрия
|2
|1
Лига А. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Дания
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Испания
|2
|4
| 3
Стыковая зона
|Сербия
|2
|1
| 4
Зона вылета
|Швейцария
|2
|0
Лига В. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Грузия
|2
|6
|2
|Албания
|2
|3
|3
|Чехия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Украина
|2
|0
Лига В. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Греция
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|3
| 4
Зона вылета
|Финляндия
|3
|0
Лига В. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Норвегия
|3
|7
|2
|Австрия
|3
|4
|3
|Словения
|3
|4
| 4
Зона вылета
|Казахстан
|3
|1
Лига В. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Турция
|2
|4
|2
|Уэльс
|2
|4
|3
|Исландия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Черногория
|2
|0
Лига С. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|2
|6
|2
|Словакия
|2
|6
|3
|Эстония
|3
|3
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|3
|0
Лига С. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Румыния
|2
|6
|2
|Косово
|2
|3
|3
|Кипр
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Литва
|2
|0
Лига С. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Беларусь
|2
|4
|2
|Болгария
|2
|4
|3
|Северная Ирландия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Люксембург
|2
|0
Лига С. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Македония
|3
|7
|2
|Армения
|4
|5
|3
|Латвия
|3
|3
| 4
Зона вылета
|Фарерские острова
|4
|3
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гибралтар
|2
|4
|2
|Сан-Марино
|2
|3
|3
|Лихтенштейн
|2
|1
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|2
|6
|2
|Мальта
|2
|3
|3
|Андорра
|2
|0