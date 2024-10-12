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Перу - Уругвай 12 Октября прямая трансляция

12 Октября 2024 года в 04:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 9-й тур
Перу
Уругвай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Уругвай, которое состоится 12 Октября 2024 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Перу
Уругвай
Главные тренеры
Уругвай Хорхе Фоссати
Аргентина Марсело Бьельса
История личных встреч
25.03.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 17-й тур Уругвай1 : 0Перу
03.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Перу1 : 1Уругвай
16.10.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Перу1 : 1Уругвай
12.10.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Уругвай1 : 0Перу
29.06.2019 Кубок Америки — 2019 1/4 финала Уругвай0 : 0 4 : 5Перу
29.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Перу2 : 1Уругвай
30.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Уругвай1 : 0Перу
07.09.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 15-й тур Перу1 : 2Уругвай
10.06.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 6-й тур Уругвай4 : 2Перу
20.07.2011 Кубок Америки 1/2 финала Перу0 : 2Уругвай
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур 1 : 0Перу
07.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Перу1 : 1
30.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 3-й тур 2 : 0Перу
26.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 2-й тур Перу0 : 1
22.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 1-й тур Перу0 : 0
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур 0 : 0Уругвай
07.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Уругвай0 : 0
02.09.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Уругвай1 : 1
14.07.2024 Кубок Америки — 2024 За 3-е место 2 : 2 3 : 4Уругвай
11.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/2 финала Уругвай0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина919
2 Колумбия916
3 Уругвай815
4 Бразилия913
5 Эквадор912
6 Боливия912
7 Венесуэла911
8 Парагвай910
9 Чили95
10 Перу83

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