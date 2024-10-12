Перу - Уругвай 12 Октября прямая трансляция
12 Октября 2024 года в 04:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Уругвай, которое состоится 12 Октября 2024 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Перу
Уругвай
Главные тренеры
|Хорхе Фоссати
|Марсело Бьельса
История личных встреч
|25.03.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|1 : 0
|03.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 1
|16.10.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|12.10.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|29.06.2019
|Кубок Америки — 2019
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 5
|29.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|2 : 1
|30.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|1 : 0
|07.09.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 15-й тур
|1 : 2
|10.06.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 6-й тур
|4 : 2
|20.07.2011
|Кубок Америки
|1/2 финала
|0 : 2
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|1 : 0
|07.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|1 : 1
|30.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 3-й тур
|2 : 0
|26.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|22.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|0 : 0
|07.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|0 : 0
|02.09.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|14.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|За 3-е место
|2 : 2 3 : 4
|11.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/2 финала
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|9
|19
|2
|Колумбия
|9
|16
|3
|Уругвай
|8
|15
|4
|Бразилия
|9
|13
|5
|Эквадор
|9
|12
|6
|Боливия
|9
|12
|7
|Венесуэла
|9
|11
|8
|Парагвай
|9
|10
|9
|Чили
|9
|5
|10
|Перу
|8
|3