07:38 ()
Свернуть список

Финляндия - Англия 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
13 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 4-й тур
Финляндия
Англия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Финляндия - Англия, которое состоится 13 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
Англия
Главные тренеры
ФинляндияМаркку Канерва
ИрландияЛи Карсли
История личных встреч
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 2-й турАнглия2 : 0Финляндия
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 3-й турФинляндия1 : 2
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 2-й турАнглия2 : 0Финляндия
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 1-й тур3 : 0Финляндия
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи2 : 2Финляндия
04.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи4 : 2Финляндия
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 3-й турАнглия1 : 2
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 2-й турАнглия2 : 0Финляндия
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 1-й тур0 : 2Англия
14.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раундФинал2 : 1Англия
10.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/2 финала1 : 2Англия
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия39
2
1/4 финала
Хорватия36
3
Стыковая зона
Польша33
4
Зона вылета
Шотландия30
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия37
2
1/4 финала
Франция36
3
Стыковая зона
Бельгия34
4
Зона вылета
Израиль30
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия37
2
1/4 финала
Нидерланды46
3
Стыковая зона
Венгрия43
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина31
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания37
2
1/4 финала
Дания36
3
Стыковая зона
Сербия34
4
Зона вылета
Швейцария30
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия36
2 Чехия36
3 Албания33
4
Зона вылета
Украина33
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция39
2 Англия36
3 Ирландия33
4
Зона вылета
Финляндия30
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия37
2 Австрия34
3 Словения34
4
Зона вылета
Казахстан31
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция37
2 Уэльс35
3 Исландия34
4
Зона вылета
Черногория30
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция37
2 Словакия37
3 Эстония33
4
Зона вылета
Азербайджан30
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния39
2 Косово36
3 Кипр33
4
Зона вылета
Литва30
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь35
2 Болгария35
3 Северная Ирландия34
4
Зона вылета
Люксембург31
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония37
2 Армения45
3 Латвия33
4
Зона вылета
Фарерские острова43
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар24
2 Сан-Марино23
3 Лихтенштейн21
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия26
2 Мальта23
3 Андорра20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close