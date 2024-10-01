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Армения - Северная Македония 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14530
13 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 4. 4-й тур
Армения
Северная Македония

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения - Северная Македония, которое состоится 13 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 4. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Армения
Северная Македония
Главные тренеры
УкраинаАлександр Васильевич Петраков
Северная МакедонияБлагоя Милевски
История личных встреч
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 4. 2-й турСеверная Македония2 : 0Армения
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиСеверная Македония3 : 1Армения
11.11.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа J. 9-й турАрмения0 : 5Северная Македония
02.09.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа J. 4-й турСеверная Македония0 : 0Армения
18.11.2020Лига наций УЕФАЛига C. Группа 2. 6-й турАрмения1 : 0Северная Македония
05.09.2020Лига наций УЕФАЛига C. Группа 2. 1-й турСеверная Македония2 : 1Армения
16.10.2018Лига наций УЕФАЛига D. Группа 4. 4-й турАрмения4 : 0Северная Македония
09.09.2018Лига наций УЕФАЛига D. Группа 4. 2-й турСеверная Македония2 : 0Армения
07.10.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа B. 9-й турАрмения4 : 1Северная Македония
07.09.2010ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа B. 2-й турСеверная Македония2 : 2Армения
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 4. 3-й тур2 : 2Армения
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 4. 3-й тур2 : 2Армения
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 4. 2-й турСеверная Македония2 : 0Армения
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 4. 1-й турАрмения4 : 1
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиАрмения2 : 1
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 4. 3-й тур0 : 3Северная Македония
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 4. 2-й турСеверная Македония2 : 0Армения
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 4. 1-й тур1 : 1Северная Македония
10.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи2 : 1Северная Македония
03.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи3 : 0Северная Македония
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия39
2
1/4 финала
Хорватия36
3
Стыковая зона
Польша33
4
Зона вылета
Шотландия30
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия37
2
1/4 финала
Франция36
3
Стыковая зона
Бельгия34
4
Зона вылета
Израиль30
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия37
2
1/4 финала
Нидерланды46
3
Стыковая зона
Венгрия43
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина31
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания37
2
1/4 финала
Дания36
3
Стыковая зона
Сербия34
4
Зона вылета
Швейцария30
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия36
2 Чехия36
3 Албания33
4
Зона вылета
Украина33
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция39
2 Англия36
3 Ирландия33
4
Зона вылета
Финляндия30
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия37
2 Австрия34
3 Словения34
4
Зона вылета
Казахстан31
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция37
2 Уэльс35
3 Исландия34
4
Зона вылета
Черногория30
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция37
2 Словакия37
3 Эстония33
4
Зона вылета
Азербайджан30
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния39
2 Косово36
3 Кипр33
4
Зона вылета
Литва30
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь35
2 Болгария35
3 Северная Ирландия34
4
Зона вылета
Люксембург31
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония37
2 Армения45
3 Латвия33
4
Зона вылета
Фарерские острова43
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар24
2 Сан-Марино23
3 Лихтенштейн21
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия26
2 Мальта23
3 Андорра20

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