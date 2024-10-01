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Лихтенштейн - Гибралтар 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 7838
13 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига D. Группа 1. 4-й тур
Лихтенштейн
Гибралтар

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лихтенштейн - Гибралтар, которое состоится 13 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига D. Группа 1. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лихтенштейн
Гибралтар
Главные тренеры
ГерманияКонрад Фюнфштюк
УругвайХулио Сесар Рибас
История личных встреч
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 2-й турГибралтар2 : 2Лихтенштейн
16.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 2Гибралтар2 : 0Лихтенштейн
17.11.2020Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 6-й турГибралтар1 : 1Лихтенштейн
10.10.2020Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 3-й турЛихтенштейн0 : 1Гибралтар
16.10.2018Лига наций УЕФАЛига D. Группа 4. 4-й турГибралтар2 : 1Лихтенштейн
09.09.2018Лига наций УЕФАЛига D. Группа 4. 2-й турЛихтенштейн2 : 0Гибралтар
23.03.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи вне ФИФАГибралтар0 : 0Лихтенштейн
10.10.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиЛихтенштейн1 : 0
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 2-й турГибралтар2 : 2Лихтенштейн
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 1-й тур1 : 0Лихтенштейн
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи0 : 0Лихтенштейн
03.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи3 : 0Лихтенштейн
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 3-й турГибралтар1 : 0
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 2-й турГибралтар2 : 2Лихтенштейн
04.09.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиГибралтар1 : 0
06.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиГибралтар0 : 0
03.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиГибралтар0 : 2
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия39
2
1/4 финала
Хорватия36
3
Стыковая зона
Польша33
4
Зона вылета
Шотландия30
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия37
2
1/4 финала
Франция36
3
Стыковая зона
Бельгия34
4
Зона вылета
Израиль30
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия37
2
1/4 финала
Нидерланды46
3
Стыковая зона
Венгрия43
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина31
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания37
2
1/4 финала
Дания36
3
Стыковая зона
Сербия34
4
Зона вылета
Швейцария30
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия36
2 Чехия36
3 Албания33
4
Зона вылета
Украина33
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция39
2 Англия36
3 Ирландия33
4
Зона вылета
Финляндия30
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия37
2 Австрия34
3 Словения34
4
Зона вылета
Казахстан31
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция37
2 Уэльс35
3 Исландия34
4
Зона вылета
Черногория30
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция37
2 Словакия37
3 Эстония33
4
Зона вылета
Азербайджан30
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния39
2 Косово36
3 Кипр33
4
Зона вылета
Литва30
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь35
2 Болгария35
3 Северная Ирландия34
4
Зона вылета
Люксембург31
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония37
2 Армения45
3 Латвия33
4
Зона вылета
Фарерские острова43
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар24
2 Сан-Марино23
3 Лихтенштейн21
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия26
2 Мальта23
3 Андорра20

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