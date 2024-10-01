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Ротор - СКА-Хабаровск 13 Октября прямая трансляция

13 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 14-й тур
РоторСКА-Хабаровск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - СКА-Хабаровск, которое состоится 13 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Алексей Николаевич Поддубский (и.о.)
История личных встреч
06.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур СКА-Хабаровск3 : 1Ротор
24.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Ротор0 : 0СКА-Хабаровск
29.09.2019 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Ротор5 : 3СКА-Хабаровск
28.04.2019 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Ротор2 : 2СКА-Хабаровск
13.10.2018 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур СКА-Хабаровск0 : 1Ротор
23.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур СКА-Хабаровск0 : 0Ротор
13.07.2013 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Ротор1 : 2СКА-Хабаровск
16.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Ротор1 : 2СКА-Хабаровск
18.02.2013 Кубок ФНЛ За 5-е место СКА-Хабаровск0 : 1Ротор
17.09.2012 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур СКА-Хабаровск1 : 1Ротор
07.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур 0 : 1Ротор
30.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур Ротор0 : 0
24.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 1 4 : 3Ротор
20.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур Ротор1 : 2
14.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур 0 : 0Ротор
05.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур 3 : 3СКА-Хабаровск
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур СКА-Хабаровск2 : 1
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 0СКА-Хабаровск
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур 2 : 2СКА-Хабаровск
15.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур СКА-Хабаровск2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М1426
2
Повышение
Арсенал Т1325
3
Стыковая зона
Урал1425
4
Стыковая зона
Черноморец1423
5 Балтика1321
6 Сочи1320
7 Нефтехимик1420
8 Родина1419
9 Ротор1318
10 Чайка1317
11 Енисей1417
12 СКА-Хабаровск1316
13 Сокол1415
14 КАМАЗ1315
15 Шинник1414
16
Зона вылета
Алания1314
17
Зона вылета
Уфа1411
18
Зона вылета
Тюмень146

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