Ротор - СКА-Хабаровск 13 Октября прямая трансляция
13 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - СКА-Хабаровск, которое состоится 13 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротор
Волгоград
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Алексей Николаевич Поддубский (и.о.)
История личных встреч
|06.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|3 : 1
|24.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|0 : 0
|29.09.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|5 : 3
|28.04.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|2 : 2
|13.10.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|0 : 1
|23.10.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|0 : 0
|13.07.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|1 : 2
|16.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|1 : 2
|18.02.2013
|Кубок ФНЛ
|За 5-е место
|0 : 1
|17.09.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|1 : 1
|07.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 1
|30.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|24.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 3
|20.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 0
|05.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|3 : 3
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 1
|25.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 2
|15.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Торпедо М
|14
|26
| 2
Повышение
|Арсенал Т
|13
|25
| 3
Стыковая зона
|Урал
|14
|25
| 4
Стыковая зона
|Черноморец
|14
|23
|5
|Балтика
|13
|21
|6
|Сочи
|13
|20
|7
|Нефтехимик
|14
|20
|8
|Родина
|14
|19
|9
|Ротор
|13
|18
|10
|Чайка
|13
|17
|11
|Енисей
|14
|17
|12
|СКА-Хабаровск
|13
|16
|13
|Сокол
|14
|15
|14
|КАМАЗ
|13
|15
|15
|Шинник
|14
|14
| 16
Зона вылета
|Алания
|13
|14
| 17
Зона вылета
|Уфа
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|14
|6