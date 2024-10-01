Нафтан - Динамо Мн 13 Октября прямая трансляция
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
13 Октября 2024 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Динамо Мн, которое состоится 13 Октября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|07.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 3
|22.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|07.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 4
|09.04.2017
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 0
|10.09.2016
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
|08.05.2016
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 1
|26.09.2015
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|31.05.2015
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 1
|22.11.2014
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 3
|29.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|25.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|3 : 6
|06.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 3
|03.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|28.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 0
|24.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|20.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|24
|53
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|21
|50
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|23
|45
|4
|Динамо-Брест
|24
|41
|5
|Витебск
|24
|38
|6
|Слуцк
|24
|35
|7
|Гомель
|24
|35
|8
|Арсенал
|24
|33
|9
|БАТЭ
|24
|31
|10
|Ислочь
|24
|31
|11
|Славия-Мозырь
|24
|29
|12
|Нафтан
|23
|21
|13
|Сморгонь
|23
|20
|14
|Минск
|24
|20
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|24
|13
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|24
|1