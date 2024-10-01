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Нафтан - Динамо Мн 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
13 Октября 2024 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
Нафтан
Динамо Мн

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Динамо Мн, которое состоится 13 Октября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
07.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Динамо Мн2 : 2Нафтан
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Нафтан0 : 3Динамо Мн
22.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Динамо Мн3 : 1Нафтан
07.08.2017 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Нафтан0 : 4Динамо Мн
09.04.2017 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Динамо Мн1 : 0Нафтан
10.09.2016 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо Мн3 : 1Нафтан
08.05.2016 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Нафтан1 : 1Динамо Мн
26.09.2015 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Нафтан2 : 2Динамо Мн
31.05.2015 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Динамо Мн2 : 1Нафтан
22.11.2014 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Нафтан1 : 1Динамо Мн
06.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 0 : 3Нафтан
29.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Нафтан1 : 1
25.09.2024 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Нафтан0 : 0
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 2 : 1Нафтан
15.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Нафтан3 : 6
06.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 0 : 3Динамо Мн
03.10.2024 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Динамо Мн1 : 2
28.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Динамо Мн2 : 0
24.09.2024 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Динамо Мн2 : 0
20.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 1 : 0Динамо Мн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2453
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2150
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2345
4 Динамо-Брест2441
5 Витебск2438
6 Слуцк2435
7 Гомель2435
8 Арсенал2433
9 БАТЭ2431
10 Ислочь2431
11 Славия-Мозырь2429
12 Нафтан2321
13 Сморгонь2320
14 Минск2420
15
Зона вылета
Днепр М2413
16
Зона вылета
Шахтёр С241

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