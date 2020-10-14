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Грузия - Албания 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Михаил Месхи - Локомотиви (Тбилиси, Грузия), вместимость: 24680
14 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 1. 4-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Грузия
Албания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Албания, которое состоится 14 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 1. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Михаил Месхи - Локомотиви (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Грузия
Албания
12ГрузияврГеоргий Мамардашвили
15ГрузиязщГеоргий Гвелесиани
4ГрузиязщГурам Кашия
3ГрузиязщЛаша Двали
14ГрузиязщЛука Лочошвили
2ГрузияпзОтар Какабадзе
6ГрузияпзГеоргий Кочорашвили
17ГрузияпзОтар Китеишвили
10ГрузияпзГеоргий Чакветадзе
22ГрузиянпЖорж Микаутадзе
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
1АлбанияврТомас Стракоша
18АлбаниязщАрдиан Исмайли
6АлбаниязщМараш Кумбула
4АлбаниязщЭльсеид Хюсай
3АлбаниязщМарио Митай
14АлбанияпзКазим Лячи
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
8АлбанияпзКристьян Аслани
9АлбаниянпЯсир Асани
10АлбаниянпНедим Байрами
19АлбаниянпМирлинд Даку
Главные тренеры
ФранцияВилли Саньоль
БразилияСилвиньо
История личных встреч
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 2-й турАлбания0 : 1Грузия
29.03.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 2Албания0 : 0Грузия
16.11.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Албания2 : 2Грузия
06.02.2013Товарищеские матчи (сборные)Февраль 2013Албания1 : 2Грузия
29.02.2012Товарищеские матчи (сборные)Февраль 2012Грузия2 : 1Албания
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 3-й тур1 : 0Грузия
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 2-й турАлбания0 : 1Грузия
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 1-й турГрузия4 : 1
30.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финала4 : 1Грузия
26.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа F. 3-й турГрузия2 : 0
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 3-й тур2 : 0Албания
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 2-й турАлбания0 : 1Грузия
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 1-й тур1 : 2Албания
24.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа B. 3-й турАлбания0 : 1
19.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа B. 2-й тур2 : 2Албания
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия39
2
1/4 финала
Хорватия36
3
Стыковая зона
Польша33
4
Зона вылета
Шотландия30
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия37
2
1/4 финала
Франция36
3
Стыковая зона
Бельгия34
4
Зона вылета
Израиль30
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия37
2
1/4 финала
Нидерланды35
3
Стыковая зона
Венгрия32
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина31
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания37
2
1/4 финала
Дания36
3
Стыковая зона
Сербия34
4
Зона вылета
Швейцария30
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия36
2 Чехия36
3 Албания33
4
Зона вылета
Украина33
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция39
2 Англия49
3 Ирландия33
4
Зона вылета
Финляндия40
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия37
2 Словения47
3 Австрия34
4
Зона вылета
Казахстан41
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция37
2 Уэльс35
3 Исландия34
4
Зона вылета
Черногория30
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция37
2 Словакия37
3 Эстония33
4
Зона вылета
Азербайджан30
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния39
2 Косово36
3 Кипр33
4
Зона вылета
Литва30
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь35
2 Болгария35
3 Северная Ирландия34
4
Зона вылета
Люксембург31
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония410
2 Армения55
3 Латвия33
4
Зона вылета
Фарерские острова43
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар48
2 Сан-Марино33
3 Лихтенштейн32
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия36
2 Мальта36
3 Андорра20

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