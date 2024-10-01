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Бельгия - Франция 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия), вместимость: 50093
14 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 2. 4-й тур
Бельгия
Франция

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бельгия - Франция, которое состоится 14 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 2. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бельгия
Франция
Главные тренеры
ГерманияДоменико Тедеско
ФранцияДидье Дешам
История личных встреч
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 2-й турФранция2 : 0Бельгия
01.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финалаФранция1 : 0Бельгия
07.10.2021Лига наций УЕФАЛига A. 1/2 финалаБельгия2 : 3Франция
10.07.2018ЧМ-2018 - финальный раунд1/2 финалаФранция1 : 0Бельгия
07.06.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Франция3 : 4Бельгия
14.08.2013Товарищеские матчи (сборные)Август 2013Бельгия0 : 0Франция
16.11.2011Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2011Франция0 : 0Бельгия
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 3-й тур2 : 2Бельгия
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 2-й турФранция2 : 0Бельгия
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 1-й турБельгия3 : 1
01.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финалаФранция1 : 0Бельгия
26.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа E. 3-й тур0 : 0Бельгия
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 3-й тур1 : 4Франция
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 2-й турФранция2 : 0Бельгия
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 1-й турФранция1 : 3
09.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/2 финала2 : 1Франция
05.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/4 финала0 : 0 3 : 5Франция
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия39
2
1/4 финала
Хорватия36
3
Стыковая зона
Польша33
4
Зона вылета
Шотландия30
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия37
2
1/4 финала
Франция36
3
Стыковая зона
Бельгия34
4
Зона вылета
Израиль30
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия37
2
1/4 финала
Нидерланды35
3
Стыковая зона
Венгрия32
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина31
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания37
2
1/4 финала
Дания36
3
Стыковая зона
Сербия34
4
Зона вылета
Швейцария30
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия36
2 Чехия36
3 Албания33
4
Зона вылета
Украина33
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция39
2 Англия49
3 Ирландия33
4
Зона вылета
Финляндия40
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия37
2 Словения47
3 Австрия34
4
Зона вылета
Казахстан41
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция37
2 Уэльс35
3 Исландия34
4
Зона вылета
Черногория30
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция37
2 Словакия37
3 Эстония33
4
Зона вылета
Азербайджан30
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния39
2 Косово36
3 Кипр33
4
Зона вылета
Литва30
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь35
2 Болгария35
3 Северная Ирландия34
4
Зона вылета
Люксембург31
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония410
2 Армения55
3 Латвия33
4
Зона вылета
Фарерские острова43
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар48
2 Сан-Марино33
3 Лихтенштейн32
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия36
2 Мальта36
3 Андорра20

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