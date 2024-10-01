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Уэльс - Черногория 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
14 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 4. 4-й тур
Главный судья: Филип Глова (Словакия);
Уэльс
Черногория

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Черногория, которое состоится 14 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 4. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уэльс
Черногория
12УэльсврДэнни Уорд
14УэльсзщКоннор Робертс
6УэльсзщДжо Родон
4УэльсзщБен Дэвис
3УэльсзщНеко Уильямс
10УэльспзОливер Купер
22УэльспзДжош Шихан
20УэльспзУэсли Бёрнс
8УэльснпГарри Уилсон
19УэльснпСорба Томас
13УэльснпКиффер Мур
1ЧерногорияврМилан Миятович
23ЧерногориязщАдам Марушич
5ЧерногориязщИгор Вуячич
15ЧерногориязщНикола Шипчич
3ЧерногориязщРисто Радунович
7ЧерногорияпзДритон Цамай
18ЧерногорияпзМарко Бакич
8ЧерногорияпзМарко Янкович
21ЧерногорияпзИлия Вукотич
11ЧерногориянпНикола Крстович
10ЧерногориянпСтеван Йоветич
Главные тренеры
УэльсКрэйг Беллами
ХорватияРоберт Просинечки
История личных встреч
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 2-й турЧерногория1 : 2Уэльс
02.09.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа G. 7-й турУэльс2 : 1Черногория
03.09.2010ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа G. 1-й турЧерногория1 : 0Уэльс
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 3-й тур2 : 2Уэльс
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 2-й турЧерногория1 : 2Уэльс
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 1-й турУэльс0 : 0
09.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи4 : 0Уэльс
06.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи0 : 0Уэльс
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 3-й тур1 : 0Черногория
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 2-й турЧерногория1 : 2Уэльс
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 1-й тур2 : 0Черногория
09.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиЧерногория1 : 3
05.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи2 : 0Черногория
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия39
2
1/4 финала
Хорватия36
3
Стыковая зона
Польша33
4
Зона вылета
Шотландия30
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия37
2
1/4 финала
Франция36
3
Стыковая зона
Бельгия34
4
Зона вылета
Израиль30
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия37
2
1/4 финала
Нидерланды35
3
Стыковая зона
Венгрия32
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина31
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания37
2
1/4 финала
Дания36
3
Стыковая зона
Сербия34
4
Зона вылета
Швейцария30
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия36
2 Чехия36
3 Албания33
4
Зона вылета
Украина33
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция39
2 Англия49
3 Ирландия33
4
Зона вылета
Финляндия40
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия37
2 Словения47
3 Австрия34
4
Зона вылета
Казахстан41
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция37
2 Уэльс35
3 Исландия34
4
Зона вылета
Черногория30
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция37
2 Словакия37
3 Эстония33
4
Зона вылета
Азербайджан30
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния39
2 Косово36
3 Кипр33
4
Зона вылета
Литва30
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь35
2 Болгария35
3 Северная Ирландия34
4
Зона вылета
Люксембург31
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония410
2 Армения55
3 Латвия33
4
Зона вылета
Фарерские острова43
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар48
2 Сан-Марино33
3 Лихтенштейн32
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия36
2 Мальта36
3 Андорра20

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