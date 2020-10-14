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Эстония - Швеция 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Ле Кок Арена (Таллин, Эстония), вместимость: 14405
14 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 1. 4-й тур
Эстония
Швеция

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстония - Швеция, которое состоится 14 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 1. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ле Кок Арена (Таллин, Эстония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эстония
Швеция
Главные тренеры
ЭстонияЮрген Хенн
ДанияЙон-Даль Томассон
История личных встреч
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 1. 2-й турШвеция3 : 0Эстония
12.01.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиШвеция2 : 1Эстония
19.11.2023ЧЕ-2024 — квалификацияГруппа F. 10-й турШвеция2 : 0Эстония
09.09.2023ЧЕ-2024 — квалификацияГруппа F. 5-й турЭстония0 : 5Швеция
31.03.2021Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Швеция1 : 0Эстония
06.01.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Швеция1 : 1Эстония
04.09.2014Товарищеские матчи (сборные)Сентябрь 2014Швеция2 : 0Эстония
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 1. 3-й турЭстония3 : 1
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 1. 2-й турШвеция3 : 0Эстония
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 1. 1-й турЭстония0 : 1
11.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи1 : 1 3 : 4Эстония
08.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиЭстония4 : 1
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 1. 3-й тур2 : 2Швеция
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 1. 2-й турШвеция3 : 0Эстония
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 1. 1-й тур1 : 3Швеция
08.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиШвеция0 : 3
05.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи2 : 1Швеция
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия39
2
1/4 финала
Хорватия36
3
Стыковая зона
Польша33
4
Зона вылета
Шотландия30
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия37
2
1/4 финала
Франция36
3
Стыковая зона
Бельгия34
4
Зона вылета
Израиль30
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия37
2
1/4 финала
Нидерланды35
3
Стыковая зона
Венгрия32
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина31
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания37
2
1/4 финала
Дания36
3
Стыковая зона
Сербия34
4
Зона вылета
Швейцария30
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия36
2 Чехия36
3 Албания33
4
Зона вылета
Украина33
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция39
2 Англия49
3 Ирландия33
4
Зона вылета
Финляндия40
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия37
2 Словения47
3 Австрия34
4
Зона вылета
Казахстан41
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция37
2 Уэльс35
3 Исландия34
4
Зона вылета
Черногория30
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция37
2 Словакия37
3 Эстония33
4
Зона вылета
Азербайджан30
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния39
2 Косово36
3 Кипр33
4
Зона вылета
Литва30
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь35
2 Болгария35
3 Северная Ирландия34
4
Зона вылета
Люксембург31
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония410
2 Армения55
3 Латвия33
4
Зона вылета
Фарерские острова43
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар48
2 Сан-Марино33
3 Лихтенштейн32
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия36
2 Мальта36
3 Андорра20

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