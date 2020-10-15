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Испания - Сербия 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Нуэво Арканхель (Кордова, Испания), вместимость: 21822
15 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 4. 4-й тур
Главный судья: Даниэль Стефански (Польша);
Испания
Сербия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Сербия, которое состоится 15 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 4. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Арканхель (Кордова, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания
Сербия
1ИспанияврДавид Райя
2ИспаниязщПедро Порро
5ИспаниязщДани Вивиан
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
17ИспаниязщМарк Кукурелья
18ИспанияпзМартин Субименди
8ИспанияпзФабиан Руис
20Испанияпз Педри
16ИспаниянпАлекс Баэна
21ИспаниянпМикель Оярсабаль
7ИспаниянпАльваро Мората
1СербияврПредраг Райкович
16СербиязщСтрахиня Эракович
4СербиязщНикола Миленкович
3СербиязщСтрахиня Павлович
2СербиязщКоста Неделькович
7СербиязщВелько Бирманчевич
6СербияпзНеманья Максимович
20СербияпзМарко Груич
11СербияпзЛазар Самарджич
10СербияпзСаша Лукич
9СербиянпАлександр Митрович
Главные тренеры
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
СербияДраган Стойкович
История личных встреч
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 1-й турСербия0 : 0Испания
26.05.2012Товарищеские матчи (сборные)Май 2012Испания2 : 0Сербия
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 3-й турИспания1 : 0
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 2-й тур1 : 4Испания
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 1-й турСербия0 : 0Испания
14.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раундФиналИспания2 : 1
09.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/2 финалаИспания2 : 1
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 3-й турСербия2 : 0
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 2-й тур2 : 0Сербия
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 1-й турСербия0 : 0Испания
25.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа C. 3-й тур0 : 0Сербия
20.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа C. 2-й тур1 : 1Сербия
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия39
2
1/4 финала
Хорватия36
3
Стыковая зона
Польша33
4
Зона вылета
Шотландия30
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия37
2
1/4 финала
Франция36
3
Стыковая зона
Бельгия34
4
Зона вылета
Израиль30
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия37
2
1/4 финала
Нидерланды35
3
Стыковая зона
Венгрия32
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина31
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания37
2
1/4 финала
Дания36
3
Стыковая зона
Сербия34
4
Зона вылета
Швейцария30
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия46
2 Чехия36
3 Албания46
4
Зона вылета
Украина33
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция412
2 Англия49
3 Ирландия43
4
Зона вылета
Финляндия40
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия47
2 Австрия47
3 Словения47
4
Зона вылета
Казахстан41
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция37
2 Уэльс35
3 Исландия34
4
Зона вылета
Черногория30
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Словакия410
2 Швеция37
3 Эстония33
4
Зона вылета
Азербайджан40
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния39
2 Косово36
3 Кипр33
4
Зона вылета
Литва30
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь35
2 Болгария35
3 Северная Ирландия34
4
Зона вылета
Люксембург31
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония410
2 Армения44
3 Латвия44
4
Зона вылета
Фарерские острова43
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар35
2 Сан-Марино23
3 Лихтенштейн32
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия36
2 Мальта36
3 Андорра20

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