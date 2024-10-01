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Польша - Хорватия 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Народовы (Варшава, Польша), вместимость: 58145
15 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 1. 4-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Польша
Хорватия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Хорватия, которое состоится 15 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 1. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Народовы (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Польша
Хорватия
12ПольшаврМарцин Булка
3ПольшазщПавел Давидович
14ПольшазщЯкуб Кивёр
5ПольшазщЯн Беднарек
10ПольшапзПётр Зелиньски
20ПольшапзСебастьян Шиманьски
7ПольшапзКацпер Урбаньски
19ПольшапзПшемыслав Франковски
21ПольшапзНикола Залевски
23ПольшанпКшиштоф Пёнтек
9ПольшанпРоберт Левандовски
1ХорватияврДоминик Ливакович
6ХорватиязщЙосип Шутало
3ХорватиязщДуе Чалета-Цар
4ХорватиязщЙошко Гвардиол
19ХорватиязщБорна Соса
14ХорватияпзИван Перишич
10ХорватияпзЛука Модрич
21ХорватияпзЛука Сучич
9ХорватиянпАндрей Крамарич
22ХорватиянпИгор Матанович
15ХорватиянпМарио Пашалич
Главные тренеры
ПольшаМихал Пробеж
ХорватияЗлатко Далич
История личных встреч
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 2-й турХорватия1 : 0Польша
16.06.2008ЧЕ-2008 - финальный раундГруппа B. 3-й турПольша0 : 1Хорватия
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 3-й турПольша1 : 3
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 2-й турХорватия1 : 0Польша
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 1-й тур2 : 3Польша
25.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа D. 3-й тур1 : 1Польша
21.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа D. 2-й турПольша1 : 3
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 3-й турХорватия2 : 1
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 2-й турХорватия1 : 0Польша
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 1-й тур2 : 1Хорватия
24.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа B. 3-й турХорватия1 : 1
19.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа B. 2-й турХорватия2 : 2
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия39
2
1/4 финала
Хорватия36
3
Стыковая зона
Польша33
4
Зона вылета
Шотландия30
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия37
2
1/4 финала
Франция36
3
Стыковая зона
Бельгия34
4
Зона вылета
Израиль30
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия37
2
1/4 финала
Нидерланды35
3
Стыковая зона
Венгрия32
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина31
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания37
2
1/4 финала
Дания36
3
Стыковая зона
Сербия34
4
Зона вылета
Швейцария30
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия46
2 Чехия36
3 Албания46
4
Зона вылета
Украина33
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция412
2 Англия49
3 Ирландия43
4
Зона вылета
Финляндия40
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия47
2 Австрия47
3 Словения47
4
Зона вылета
Казахстан41
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция37
2 Уэльс35
3 Исландия34
4
Зона вылета
Черногория30
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Словакия410
2 Швеция37
3 Эстония33
4
Зона вылета
Азербайджан40
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния39
2 Косово36
3 Кипр33
4
Зона вылета
Литва30
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь35
2 Болгария35
3 Северная Ирландия34
4
Зона вылета
Люксембург31
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония410
2 Армения44
3 Латвия44
4
Зона вылета
Фарерские острова43
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар35
2 Сан-Марино23
3 Лихтенштейн32
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия36
2 Мальта36
3 Андорра20

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