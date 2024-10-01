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Шотландия - Португалия 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
15 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 1. 4-й тур
Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия);
Шотландия
Португалия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Португалия, которое состоится 15 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 1. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шотландия
Португалия
1ШотландияврКрэйг Гордон
2ШотландиязщЭнтони Ралстон
6ШотландиязщДжон Сауттар
5ШотландиязщГрант Хэнли
3ШотландиязщЭндрю Робертсон
8ШотландияпзБилли Гилмор
23ШотландияпзКенни Маклин
4ШотландияпзСкотт Мактоминей
11ШотландияпзРайан Кристи
17ШотландиянпБен Доук
10ШотландиянпЧе Адамс
1ПортугалияврДиогу Кошта
5ПортугалиязщДиогу Дало
3ПортугалиязщРубен Диаш
19ПортугалиязщНуну Мендеш
13ПортугалияпзРенату Вейга
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
18ПортугалияпзРубен Невеш
10ПортугалияпзБернарду Силва
17ПортугалияпзРафаэл Леау
21ПортугалиянпДиогу Жота
7ПортугалиянпКриштиану Роналду
Главные тренеры
ШотландияСтив Кларк
ИспанияРоберто Мартинес
История личных встреч
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 2-й турПортугалия2 : 1Шотландия
14.10.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Шотландия1 : 3Португалия
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 3-й тур2 : 1Шотландия
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 2-й турПортугалия2 : 1Шотландия
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 1-й турШотландия2 : 3
23.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа A. 3-й турШотландия0 : 1
19.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа A. 2-й турШотландия1 : 1
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 3-й тур1 : 3Португалия
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 2-й турПортугалия2 : 1Шотландия
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 1-й турПортугалия2 : 1
05.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/4 финалаПортугалия0 : 0 3 : 5
01.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финалаПортугалия0 : 0 3 : 0
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия39
2
1/4 финала
Хорватия36
3
Стыковая зона
Польша33
4
Зона вылета
Шотландия30
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия37
2
1/4 финала
Франция36
3
Стыковая зона
Бельгия34
4
Зона вылета
Израиль30
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия37
2
1/4 финала
Нидерланды35
3
Стыковая зона
Венгрия32
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина31
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания37
2
1/4 финала
Дания36
3
Стыковая зона
Сербия34
4
Зона вылета
Швейцария30
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия46
2 Чехия36
3 Албания46
4
Зона вылета
Украина33
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция412
2 Англия49
3 Ирландия43
4
Зона вылета
Финляндия40
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия47
2 Австрия47
3 Словения47
4
Зона вылета
Казахстан41
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция37
2 Уэльс35
3 Исландия34
4
Зона вылета
Черногория30
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Словакия410
2 Швеция37
3 Эстония33
4
Зона вылета
Азербайджан40
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния39
2 Косово36
3 Кипр33
4
Зона вылета
Литва30
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь35
2 Болгария35
3 Северная Ирландия34
4
Зона вылета
Люксембург31
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония410
2 Армения44
3 Латвия44
4
Зона вылета
Фарерские острова43
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар35
2 Сан-Марино23
3 Лихтенштейн32
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия36
2 Мальта36
3 Андорра20

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