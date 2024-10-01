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Швейцария - Дания 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Кибунпарк (Санкт-Галлен, Швейцария), вместимость: 20660
15 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 4. 4-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Швейцария
Дания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария - Дания, которое состоится 15 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 4. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Кибунпарк (Санкт-Галлен, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Дания
1ШвейцарияврГрегор Кобель
4ШвейцариязщНико Эльведи
5ШвейцариязщМануэль Аканджи
13ШвейцариязщРикардо Родригес
19ШвейцарияпзДан Ндой
3ШвейцарияпзСильван Видмер
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
10ШвейцарияпзГранит Джака
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
7ШвейцариянпБрил Эмболо
23ШвейцариянпЗеки Амдуни
1ДанияврКаспер Шмейхель
13ДаниязщРасмус Кристенсен
3ДаниязщЯнник Вестергор
4ДаниязщВиктор Нельссон
18ДаниязщАлександр Бах
17ДаниязщВиктор Кристиансен
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
10ДанияпзКристиан Эриксен
7ДанияпзАльберт Грёнбек
20ДаниянпЮссуф Поульсен
9ДаниянпРасмус Хойлунд
Главные тренеры
ШвейцарияМурат Якин
ДанияЛарс Кнудсен (и.о.)
История личных встреч
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 1-й турДания2 : 0Швейцария
23.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиДания0 : 0Швейцария
12.10.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа D. 7-й турДания1 : 0Швейцария
26.03.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа D. 2-й турШвейцария3 : 3Дания
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 3-й тур2 : 0Швейцария
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 2-й турШвейцария1 : 4
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 1-й турДания2 : 0Швейцария
06.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/4 финала1 : 1 5 : 3Швейцария
29.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финалаШвейцария2 : 0
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 3-й тур1 : 0Дания
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 2-й турДания2 : 0
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 1-й турДания2 : 0Швейцария
29.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финала2 : 0Дания
25.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа C. 3-й турДания0 : 0
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия39
2
1/4 финала
Хорватия36
3
Стыковая зона
Польша33
4
Зона вылета
Шотландия30
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия37
2
1/4 финала
Франция36
3
Стыковая зона
Бельгия34
4
Зона вылета
Израиль30
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия37
2
1/4 финала
Нидерланды35
3
Стыковая зона
Венгрия32
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина31
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания37
2
1/4 финала
Дания36
3
Стыковая зона
Сербия34
4
Зона вылета
Швейцария30
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия46
2 Чехия36
3 Албания46
4
Зона вылета
Украина33
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция412
2 Англия49
3 Ирландия43
4
Зона вылета
Финляндия40
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия47
2 Австрия47
3 Словения47
4
Зона вылета
Казахстан41
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция37
2 Уэльс35
3 Исландия34
4
Зона вылета
Черногория30
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Словакия410
2 Швеция37
3 Эстония33
4
Зона вылета
Азербайджан40
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния39
2 Косово36
3 Кипр33
4
Зона вылета
Литва30
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь35
2 Болгария35
3 Северная Ирландия34
4
Зона вылета
Люксембург31
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония410
2 Армения44
3 Латвия44
4
Зона вылета
Фарерские острова43
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар35
2 Сан-Марино23
3 Лихтенштейн32
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия36
2 Мальта36
3 Андорра20

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