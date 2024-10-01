03:26 ()
Свернуть список

Япония - Австралия 15 Октября прямая трансляция

15 Октября 2024 года в 13:35 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 4-й тур
Япония
Австралия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Япония - Австралия, которое состоится 15 Октября 2024 года в 13:35 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Япония
Австралия
Главные тренеры
ЯпонияХадзимэ Мориясу
АвстралияГрэм Арнольд
История личных встреч
24.03.2022ЧМ-2022 - АзияГруппа B. 9-й турАвстралия0 : 2Япония
12.10.2021ЧМ-2022 - АзияГруппа B. 4-й турЯпония2 : 1Австралия
31.08.2017ЧМ-2018 - АзияГруппа B. 9-й турЯпония2 : 0Австралия
11.10.2016ЧМ-2018 - АзияГруппа B. 4-й турАвстралия1 : 1Япония
18.11.2014Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2014Япония2 : 1Австралия
04.06.2013ЧМ-2014 - АзияГруппа B. 8-й турЯпония1 : 1Австралия
12.06.2012ЧМ-2014 - АзияГруппа B. 3-й турАвстралия1 : 1Япония
29.01.2011Кубок АзииФиналАвстралия0 : 1 ДВЯпония
17.06.2009ЧМ-2010 - АзияГруппа 1. 10-й турАвстралия2 : 1Япония
11.02.2009ЧМ-2010 - АзияГруппа 1. 5-й турЯпония0 : 0Австралия
10.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 3-й тур0 : 2Япония
10.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 2-й тур0 : 5Япония
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 1-й турЯпония7 : 0
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа B. 6-й турЯпония5 : 0
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа B. 5-й тур0 : 5Япония
10.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 3-й турАвстралия3 : 1
10.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 2-й тур0 : 0Австралия
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 1-й турАвстралия0 : 1
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа I. 6-й турАвстралия5 : 0
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа I. 5-й тур0 : 2Австралия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Узбекистан37
2 Иран37
3
Плей-офф
ОАЭ34
4
Плей-офф
Катар34
5 КНДР32
6 Киргизия30
Группа 2
КомандаИО
1 Южная Корея37
2 Ирак37
3
Плей-офф
Иордания34
4
Плей-офф
Оман33
5 Кувейт32
6 Палестина31
Группа 3
КомандаИО
1 Япония39
2 Австралия34
3
Плей-офф
Саудовская Аравия34
4
Плей-офф
Бахрейн34
5 Индонезия33
6 Китай30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close