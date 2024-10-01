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Саудовская Аравия - Бахрейн 15 Октября прямая трансляция

15 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 4-й тур
Саудовская Аравия
Бахрейн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саудовская Аравия - Бахрейн, которое состоится 15 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саудовская Аравия
Бахрейн
Главные тренеры
ИталияРоберто Манчини
ХорватияДраган Талаич
История личных встреч
09.09.2009ЧМ-2010 - АзияПлей-оффСаудовская Аравия2 : 2Бахрейн
05.09.2009ЧМ-2010 - АзияПлей-оффБахрейн0 : 0Саудовская Аравия
10.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 3-й турСаудовская Аравия0 : 2
10.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 2-й тур1 : 2Саудовская Аравия
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 1-й турСаудовская Аравия1 : 1
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа G. 6-й турСаудовская Аравия1 : 2
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа G. 5-й тур0 : 3Саудовская Аравия
10.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 3-й турБахрейн2 : 2
10.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 2-й турБахрейн0 : 5
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 1-й тур0 : 1Бахрейн
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа H. 6-й тур1 : 1Бахрейн
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа H. 5-й турБахрейн0 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Узбекистан37
2 Иран37
3
Плей-офф
ОАЭ34
4
Плей-офф
Катар34
5 КНДР32
6 Киргизия30
Группа 2
КомандаИО
1 Южная Корея37
2 Ирак37
3
Плей-офф
Иордания34
4
Плей-офф
Оман33
5 Кувейт32
6 Палестина31
Группа 3
КомандаИО
1 Япония39
2 Австралия34
3
Плей-офф
Саудовская Аравия34
4
Плей-офф
Бахрейн34
5 Индонезия33
6 Китай30

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