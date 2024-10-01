Южная Корея - Ирак 15 Октября прямая трансляция
15 Октября 2024 года в 14:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Южная Корея - Ирак, которое состоится 15 Октября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Южная Корея
Ирак
Главные тренеры
|Хон Мён Бо
|Хесус Касас
История личных встреч
|06.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|16.11.2021
|ЧМ-2022 - Азия
|Группа A. 6-й тур
|0 : 3
|02.09.2021
|ЧМ-2022 - Азия
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
|07.06.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|26.01.2015
|Кубок Азии
|1/2 финала
|2 : 0
|10.10.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 3-й тур
|0 : 2
|10.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 2-й тур
|1 : 3
|05.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 1-й тур
|0 : 0
|11.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа C. 6-й тур
|1 : 0
|06.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа C. 5-й тур
|0 : 7
|10.10.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 3-й тур
|1 : 0
|10.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 2-й тур
|0 : 0
|05.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 1-й тур
|1 : 0
|11.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа F. 6-й тур
|3 : 1
|06.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа F. 5-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Узбекистан
|3
|7
|2
|Иран
|3
|7
| 3
Плей-офф
|ОАЭ
|3
|4
| 4
Плей-офф
|Катар
|3
|4
|5
|КНДР
|3
|2
|6
|Киргизия
|3
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Южная Корея
|3
|7
|2
|Ирак
|3
|7
| 3
Плей-офф
|Иордания
|3
|4
| 4
Плей-офф
|Оман
|3
|3
|5
|Кувейт
|3
|2
|6
|Палестина
|3
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Япония
|3
|9
|2
|Австралия
|3
|4
| 3
Плей-офф
|Саудовская Аравия
|3
|4
| 4
Плей-офф
|Бахрейн
|3
|4
|5
|Индонезия
|3
|3
|6
|Китай
|3
|0