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Южная Корея - Ирак 15 Октября прямая трансляция

15 Октября 2024 года в 14:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 4-й тур
Южная Корея
Ирак

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Южная Корея - Ирак, которое состоится 15 Октября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Южная Корея
Ирак
Главные тренеры
Южная КореяХон Мён Бо
ИспанияХесус Касас
История личных встреч
06.01.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиИрак0 : 1Южная Корея
16.11.2021ЧМ-2022 - АзияГруппа A. 6-й турИрак0 : 3Южная Корея
02.09.2021ЧМ-2022 - АзияГруппа A. 1-й турЮжная Корея0 : 0Ирак
07.06.2017Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Ирак0 : 0Южная Корея
26.01.2015Кубок Азии1/2 финалаЮжная Корея2 : 0Ирак
10.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 2. 3-й тур0 : 2Южная Корея
10.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 2. 2-й тур1 : 3Южная Корея
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 2. 1-й турЮжная Корея0 : 0
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа C. 6-й турЮжная Корея1 : 0
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа C. 5-й тур0 : 7Южная Корея
10.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 2. 3-й турИрак1 : 0
10.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 2. 2-й тур0 : 0Ирак
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 2. 1-й турИрак1 : 0
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа F. 6-й турИрак3 : 1
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа F. 5-й тур0 : 2Ирак
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Узбекистан37
2 Иран37
3
Плей-офф
ОАЭ34
4
Плей-офф
Катар34
5 КНДР32
6 Киргизия30
Группа 2
КомандаИО
1 Южная Корея37
2 Ирак37
3
Плей-офф
Иордания34
4
Плей-офф
Оман33
5 Кувейт32
6 Палестина31
Группа 3
КомандаИО
1 Япония39
2 Австралия34
3
Плей-офф
Саудовская Аравия34
4
Плей-офф
Бахрейн34
5 Индонезия33
6 Китай30

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