Парагвай - Венесуэла 16 Октября прямая трансляция
16 Октября 2024 года в 02:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Венесуэла, которое состоится 16 Октября 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парагвай
Венесуэла
Главные тренеры
|Гильермо Баррос Скелотто
|Густаво Альфаро
|Фернандо Батиста
История личных встреч
|13.09.2023
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|1 : 0
|10.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|2 : 1
|14.10.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 1
|11.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 18-й тур
|0 : 1
|09.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|0 : 1
|12.10.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 17-й тур
|1 : 1
|12.09.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 8-й тур
|0 : 2
|21.07.2011
|Кубок Америки
|1/2 финала
|0 : 0 5 : 3
|14.07.2011
|Кубок Америки
|Группа B. 3-й тур
|3 : 3
|11.10.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 17-й тур
|1 : 2
|11.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|0 : 0
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|1 : 0
|07.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|0 : 0
|03.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 3-й тур
|2 : 1
|29.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 2-й тур
|1 : 4
|11.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 1
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|0 : 0
|05.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|4 : 0
|06.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 4
|01.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 3-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|9
|19
|2
|Колумбия
|9
|16
|3
|Уругвай
|9
|15
|4
|Бразилия
|9
|13
|5
|Эквадор
|9
|12
|6
|Боливия
|9
|12
|7
|Венесуэла
|9
|11
|8
|Парагвай
|9
|10
|9
|Перу
|9
|6
|10
|Чили
|9
|5