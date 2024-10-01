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Парагвай - Венесуэла 16 Октября прямая трансляция

16 Октября 2024 года в 02:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 10-й тур
Парагвай
Венесуэла

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Венесуэла, которое состоится 16 Октября 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парагвай
Венесуэла
Главные тренеры
Аргентина Гильермо Баррос Скелотто
Аргентина Густаво Альфаро
Аргентина Фернандо Батиста
История личных встреч
13.09.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Венесуэла1 : 0Парагвай
10.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Парагвай2 : 1Венесуэла
14.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Венесуэла0 : 1Парагвай
11.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 18-й тур Парагвай0 : 1Венесуэла
09.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Венесуэла0 : 1Парагвай
12.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 17-й тур Венесуэла1 : 1Парагвай
12.09.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 8-й тур Парагвай0 : 2Венесуэла
21.07.2011 Кубок Америки 1/2 финала Парагвай0 : 0 5 : 3Венесуэла
14.07.2011 Кубок Америки Группа B. 3-й тур Парагвай3 : 3Венесуэла
11.10.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 17-й тур Венесуэла1 : 2Парагвай
11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур 0 : 0Парагвай
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Парагвай1 : 0
07.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур 0 : 0Парагвай
03.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 3-й тур 2 : 1Парагвай
29.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 2-й тур Парагвай1 : 4
11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Венесуэла1 : 1
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Венесуэла0 : 0
05.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур 4 : 0Венесуэла
06.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала Венесуэла1 : 1 3 : 4
01.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 3-й тур 0 : 3Венесуэла
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина919
2 Колумбия916
3 Уругвай915
4 Бразилия913
5 Эквадор912
6 Боливия912
7 Венесуэла911
8 Парагвай910
9 Перу96
10 Чили95

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