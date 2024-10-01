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Аргентина - Боливия 16 Октября прямая трансляция

16 Октября 2024 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 10-й тур
Аргентина
Боливия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Боливия, которое состоится 16 Октября 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентина
Боливия
Главные тренеры
Аргентина Лионель Скалони
Боливия Оскар Вильегас
История личных встреч
12.09.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Боливия0 : 3Аргентина
10.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Аргентина3 : 0Боливия
29.06.2021 Кубок Америки Группа А. 5-й тур Боливия1 : 4Аргентина
13.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Боливия1 : 2Аргентина
28.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Боливия2 : 0Аргентина
15.06.2016 Кубок Америки - 2016 Группа D Аргентина3 : 0Боливия
30.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Аргентина2 : 0Боливия
05.09.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Аргентина7 : 0Боливия
07.06.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Аргентина5 : 0Боливия
27.03.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 12-й тур Боливия1 : 1Аргентина
11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур 1 : 1Аргентина
10.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур 2 : 1Аргентина
06.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Аргентина3 : 0
15.07.2024 Кубок Америки — 2024 Финал Аргентина1 : 0 ДВ
10.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/2 финала Аргентина2 : 0
10.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Боливия1 : 0
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур 1 : 2Боливия
05.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Боливия4 : 0
02.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 3-й тур Боливия1 : 3
28.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 2-й тур 5 : 0Боливия
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина919
2 Колумбия916
3 Уругвай915
4 Бразилия913
5 Эквадор912
6 Боливия912
7 Венесуэла911
8 Парагвай910
9 Перу96
10 Чили95

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