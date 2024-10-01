Аргентина - Боливия 16 Октября прямая трансляция
16 Октября 2024 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Боливия, которое состоится 16 Октября 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аргентина
Боливия
Главные тренеры
|Лионель Скалони
|Оскар Вильегас
История личных встреч
|12.09.2023
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 3
|10.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|3 : 0
|29.06.2021
|Кубок Америки
|Группа А. 5-й тур
|1 : 4
|13.10.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|1 : 2
|28.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|2 : 0
|15.06.2016
|Кубок Америки - 2016
|Группа D
|3 : 0
|30.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|2 : 0
|05.09.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|7 : 0
|07.06.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|5 : 0
|27.03.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 12-й тур
|1 : 1
|11.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 1
|10.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|2 : 1
|06.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|3 : 0
|15.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Финал
|1 : 0 ДВ
|10.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/2 финала
|2 : 0
|10.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 0
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|1 : 2
|05.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|4 : 0
|02.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 3-й тур
|1 : 3
|28.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 2-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|9
|19
|2
|Колумбия
|9
|16
|3
|Уругвай
|9
|15
|4
|Бразилия
|9
|13
|5
|Эквадор
|9
|12
|6
|Боливия
|9
|12
|7
|Венесуэла
|9
|11
|8
|Парагвай
|9
|10
|9
|Перу
|9
|6
|10
|Чили
|9
|5