Тюмень - Алания 16 Октября прямая трансляция
16 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Алания, которое состоится 16 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тюмень
Тюмень
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
|Спартак Артурович Гогниев
История личных встреч
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 1
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 1
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 1
|24.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 2
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 2
|13.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|0 : 2
|06.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 0
|30.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|26.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 1
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|5
|12
|2
|Динамо М
|5
|8
|3
|Динамо Мх
|5
|8
|4
|Крылья Советов
|5
|2
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|5
|15
|2
|Ростов
|5
|10
|3
|Химки
|5
|5
|4
|Оренбург
|5
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|5
|11
|2
|Ахмат
|5
|9
|3
|Краснодар
|5
|9
|4
|Пари Нижний Новгород
|5
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|13
|2
|Акрон
|5
|8
|3
|Рубин
|5
|6
|4
|Факел
|5
|3