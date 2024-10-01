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Тюмень - Алания 16 Октября прямая трансляция

16 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
Тюмень
Алания

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Алания, которое состоится 16 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
РоссияСпартак Артурович Гогниев
История личных встреч
21.07.2024Россия — Мелбет Первая лига2-й турТюмень0 : 1Алания
18.03.2024Россия - Мелбет Первая лига23-й турТюмень0 : 1Алания
10.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турАлания1 : 1Тюмень
12.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й тур1 : 0Тюмень
05.10.2024Россия — Мелбет Первая лига13-й турТюмень1 : 1
29.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й тур2 : 1Тюмень
24.09.2024Fonbet Кубок России1/32 финала0 : 2Тюмень
21.09.2024Россия — Мелбет Первая лига11-й турТюмень1 : 2
13.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й турАлания0 : 2
06.10.2024Россия — Мелбет Первая лига13-й турАлания2 : 0
30.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й тур0 : 0Алания
26.09.2024Fonbet Кубок России1/32 финала0 : 1Алания
21.09.2024Россия — Мелбет Первая лига11-й тур0 : 0Алания
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М512
2 Динамо М58
3 Динамо Мх58
4 Крылья Советов52
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М515
2 Ростов510
3 Химки55
4 Оренбург50
Группа C
КомандаИО
1 ЦСКА511
2 Ахмат59
3 Краснодар59
4 Пари Нижний Новгород51
Группа D
КомандаИО
1 Зенит513
2 Акрон58
3 Рубин56
4 Факел53

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