Ахмат - Факел 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
18 Октября 2024 года в 20:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Факел, которое состоится 18 Октября 2024 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
|05.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|3 : 1
|25.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|05.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 0
|04.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|16.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|24.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|06.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|21.09.2016
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 5
|26.09.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|36-й тур
|2 : 1
|07.06.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|16-й тур
|1 : 3
|05.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 2
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 5-й тур
|3 : 0
|28.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|2 : 0
|06.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|3 : 1
|01.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 5-й тур
|0 : 1
|27.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Факел». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|11
|27
|2
|Локомотив М
|11
|27
|3
|Зенит
|11
|26
|4
|ЦСКА
|11
|20
|5
|Динамо М
|11
|20
|6
|Спартак М
|11
|19
|7
|Рубин
|11
|15
|8
|Акрон
|11
|12
|9
|Ростов
|11
|12
|10
|Крылья Советов
|11
|11
|11
|Динамо Мх
|11
|11
|12
|Пари Нижний Новгород
|11
|11
| 13
Стыковая зона
|Химки
|11
|8
| 14
Стыковая зона
|Факел
|11
|7
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|11
|7
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|11
|6