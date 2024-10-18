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Ахмат - Факел 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
18 Октября 2024 года в 20:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур
Ахмат
Факел

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Факел, которое состоится 18 Октября 2024 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
Россия Дмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
05.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Факел3 : 1Ахмат
25.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Факел2 : 0Ахмат
05.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ахмат2 : 0Факел
04.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Ахмат1 : 2Факел
16.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Факел1 : 1Ахмат
24.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Ахмат2 : 1Факел
06.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Факел3 : 3Ахмат
21.09.2016 Кубок России 1/16 финала Факел1 : 1 3 : 5Ахмат
26.09.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 36-й тур Факел2 : 1Ахмат
07.06.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 16-й тур Ахмат1 : 3Факел
05.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Ахмат
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Ахмат1 : 2
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур Ахмат3 : 0
28.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур 3 : 0Ахмат
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 2 : 0Ахмат
06.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Факел1 : 1
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Факел3 : 1
01.10.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур 0 : 1Факел
27.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Факел0 : 0
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 0 : 1Факел
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Факел». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1127
2 Локомотив М1127
3 Зенит1126
4 ЦСКА1120
5 Динамо М1120
6 Спартак М1119
7 Рубин1115
8 Акрон1112
9 Ростов1112
10 Крылья Советов1111
11 Динамо Мх1111
12 Пари Нижний Новгород1111
13
Стыковая зона
Химки118
14
Стыковая зона
Факел117
15
Зона вылета
Оренбург117
16
Зона вылета
Ахмат116

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