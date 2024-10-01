Боруссия Д - Санкт-Паули 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
18 Октября 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Санкт-Паули, которое состоится 18 Октября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Санкт-Паули
Гамбург
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|13
|пз
|Паскаль Грос
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|9
|нп
|Серу Гирасси
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|3
|зщ
|Карол Метс
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|21
|зщ
|Ларс Рицка
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|39
|пз
|Роберт Вагнер
|17
|нп
|Оладапо Афолаян
|11
|нп
|Йоханнес Эггештайн
|29
|нп
|Морган Гилавоги
Главные тренеры
|Нури Шахин
|Александер Блессин
История личных встреч
|18.01.2022
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1
|28.10.2014
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 3
|19.02.2011
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|25.09.2010
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|7 : 1
|27.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 2
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|5 : 1
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 3
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 3
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|30.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Байер
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|6
|11
|7
|Боруссия Д
|6
|10
|8
|Штутгарт
|6
|9
|9
|Хайденхайм
|6
|9
|10
|Майнц
|6
|8
|11
|Вердер
|6
|8
|12
|Вольфсбург
|6
|7
|13
|Аугсбург
|6
|7
|14
|Боруссия М
|6
|6
|15
|Санкт-Паули
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|6
|1