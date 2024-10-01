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Боруссия Д - Санкт-Паули 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
18 Октября 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Боруссия Д
Санкт-Паули

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Санкт-Паули, которое состоится 18 Октября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Санкт-Паули
Гамбург
1 Швейцария вр Грегор Кобель
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
3 Германия зщ Вальдемар Антон
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
20 Австрия пз Марсель Забитцер
13 Германия пз Паскаль Грос
10 Германия пз Юлиан Брандт
21 Нидерланды нп Дониэлл Мален
43 Англия нп Джейми Байно-Гиттенс
9 Гвинея нп Серу Гирасси
22 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
5 Германия зщ Хауке Валь
8 Швеция зщ Эрик Смит
3 Эстония зщ Карол Метс
2 Греция зщ Манолис Салиакас
21 Германия зщ Ларс Рицка
7 Австралия пз Джексон Ирвайн
39 Германия пз Роберт Вагнер
17 Англия нп Оладапо Афолаян
11 Германия нп Йоханнес Эггештайн
29 Гвинея нп Морган Гилавоги
Главные тренеры
Турция Нури Шахин
Германия Александер Блессин
История личных встреч
18.01.2022 Кубок Германии 1/8 финала Санкт-Паули2 : 1Боруссия Д
28.10.2014 Кубок Германии 2-й раунд Санкт-Паули0 : 3Боруссия Д
19.02.2011 Германия - Бундеслига 23-й тур Боруссия Д2 : 0Санкт-Паули
25.09.2010 Германия - Бундеслига 6-й тур Санкт-Паули1 : 3Боруссия Д
05.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур 2 : 1Боруссия Д
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Боруссия Д7 : 1
27.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур Боруссия Д4 : 2
22.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур 5 : 1Боруссия Д
18.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 0 : 3Боруссия Д
05.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур Санкт-Паули0 : 3
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур 0 : 3Санкт-Паули
22.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Санкт-Паули0 : 0
15.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур 3 : 1Санкт-Паули
30.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур 1 : 0Санкт-Паули
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария614
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг614
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф613
4
Лига чемпионов
Фрайбург612
5
Лига Европы
Байер611
6
Квалификация Лиги конференций
Унион611
7 Боруссия Д610
8 Штутгарт69
9 Хайденхайм69
10 Майнц68
11 Вердер68
12 Вольфсбург67
13 Аугсбург67
14 Боруссия М66
15 Санкт-Паули64
16
Стыковая зона
Хоффенхайм64
17
Зона вылета
Хольштайн62
18
Зона вылета
Бохум61

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