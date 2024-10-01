Дармштадт 98 - Кёльн 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 17810
18 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Кёльн, которое состоится 18 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
|Герхард Штрубер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 2
|01.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|26.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|24.11.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 3
|28.01.2017
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 6
|27.08.2016
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|23.04.2016
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|4 : 1
|27.11.2015
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|04.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 3
|28.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|20.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 5
|14.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|4 : 0
|05.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|4 : 4
|21.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|8
|17
| 2
Повышение
|Магдебург
|8
|16
| 3
Плей-офф за повышение
|Падерборн 07
|8
|16
|4
|Карлсруэ
|8
|16
|5
|Гамбург
|8
|15
|6
|Ганновер-96
|8
|13
|7
|Кёльн
|8
|12
|8
|Эльверсберг
|8
|12
|9
|Герта
|8
|11
|10
|Гройтер Фюрт
|8
|10
|11
|Нюрнберг
|8
|10
|12
|Кайзерслаутерн
|8
|9
|13
|Шальке-04
|8
|8
|14
|Ульм 1846
|8
|7
|15
|Айнтрахт Б
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Дармштадт 98
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Пройссен Мюнстер
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Ян
|8
|4