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Дармштадт 98 - Кёльн 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 17810
18 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 9-й тур
Дармштадт 98
Кёльн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Кёльн, которое состоится 18 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
Германия Торстен Либеркнехт
Австрия Герхард Штрубер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур Кёльн0 : 2Дармштадт 98
01.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур Дармштадт 980 : 1Кёльн
26.04.2019 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Кёльн1 : 2Дармштадт 98
24.11.2018 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Дармштадт 980 : 3Кёльн
28.01.2017 Германия - Бундеслига 18-й тур Дармштадт 981 : 6Кёльн
27.08.2016 Германия - Бундеслига 1-й тур Кёльн2 : 0Дармштадт 98
23.04.2016 Германия - Бундеслига 31-й тур Кёльн4 : 1Дармштадт 98
27.11.2015 Германия - Бундеслига 14-й тур Дармштадт 980 : 0Кёльн
04.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 3 : 3Дармштадт 98
28.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Дармштадт 981 : 2
20.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 3 : 5Дармштадт 98
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Дармштадт 981 : 1
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 4 : 0Дармштадт 98
05.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Кёльн2 : 0
29.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Кёльн4 : 4
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 2 : 2Кёльн
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Кёльн1 : 2
01.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 1 : 3Кёльн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна817
2
Повышение
Магдебург816
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 07816
4 Карлсруэ816
5 Гамбург815
6 Ганновер-96813
7 Кёльн812
8 Эльверсберг812
9 Герта811
10 Гройтер Фюрт810
11 Нюрнберг810
12 Кайзерслаутерн89
13 Шальке-0488
14 Ульм 184687
15 Айнтрахт Б87
16
Стыковая зона
Дармштадт 9886
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер85
18
Зона вылета
Ян84

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