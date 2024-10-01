Динамо Бт - Гагра 18 Октября прямая трансляция
18 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Гагра, которое состоится 18 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Гагра
Гагра
История личных встреч
|10.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Грузия — Высшая лига
|11-й тур
|0 : 1
|07.03.2024
|Грузия — Высшая лига
|2-й тур
|1 : 3
|03.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|3 : 0
|27.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 2
|14.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|3 : 1
|18.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 4
|26.11.2022
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|1 : 4
|10.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|16.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 3
|05.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|28-й тур
|0 : 1
|01.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|1 : 2
|27.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 2
|23.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|3 : 0
|06.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|28-й тур
|0 : 5
|01.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|26.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|0 : 3
|14.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо Кт
|28
|57
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|28
|55
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|28
|55
|4
|Динамо Бт
|28
|42
|5
|Динамо Тб
|28
|35
|6
|Самгурали
|28
|31
|7
|Колхети-1913
|28
|29
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|28
|26
| 9
Стыковая зона
|Самтредиа
|28
|25
| 10
Зона вылета
|Телави
|28
|24