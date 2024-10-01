22:16 ()
Свернуть список

Динамо Бт - Гагра 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 29-й тур
Динамо Бт
Гагра

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Гагра, которое состоится 18 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Гагра
Гагра
История личных встреч
10.08.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур Гагра1 : 1Динамо Бт
27.04.2024 Грузия — Высшая лига 11-й тур Динамо Бт0 : 1Гагра
07.03.2024 Грузия — Высшая лига 2-й тур Гагра1 : 3Динамо Бт
03.11.2023 Грузия - Высшая лига 32-й тур Динамо Бт3 : 0Гагра
27.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур Гагра0 : 2Динамо Бт
14.05.2023 Грузия - Высшая лига 14-й тур Динамо Бт3 : 1Гагра
18.03.2023 Грузия - Высшая лига 5-й тур Гагра1 : 4Динамо Бт
26.11.2022 Грузия - Высшая лига 35-й тур Гагра1 : 4Динамо Бт
10.09.2022 Грузия - Высшая лига 26-й тур Динамо Бт2 : 0Гагра
16.06.2022 Грузия - Высшая лига 17-й тур Гагра0 : 3Динамо Бт
05.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур 0 : 1Динамо Бт
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур Динамо Бт1 : 2
27.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур 1 : 2Динамо Бт
23.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур Динамо Бт1 : 1
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур 3 : 0Динамо Бт
06.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур Гагра0 : 5
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур Гагра0 : 0
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур 1 : 1Гагра
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур Гагра0 : 3
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур 0 : 1Гагра
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо Кт2857
2
Квалификация Лиги конференций
Дила2855
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2855
4 Динамо Бт2842
5 Динамо Тб2835
6 Самгурали2831
7 Колхети-19132829
8
Стыковая зона
Гагра2826
9
Стыковая зона
Самтредиа2825
10
Зона вылета
Телави2824

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close