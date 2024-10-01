Портимоненсе - Спортинг 18 Октября прямая трансляция
18 Октября 2024 года в 22:15 (+03:00). Кубок Португалии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Спортинг, которое состоится 18 Октября 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
|Рубен Аморим
История личных встреч
|04.05.2024
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|3 : 0
|30.12.2023
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 2
|04.03.2023
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 1
|10.09.2022
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|4 : 0
|07.05.2022
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 3
|30.12.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|3 : 2
|20.02.2021
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|2 : 0
|04.10.2020
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|0 : 2
|09.02.2020
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|21.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 3-й тур
|2 : 4
|18.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 3
|11.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|04.05.2024
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|0 : 2
|21.04.2024
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|2 : 2
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 0
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|27.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 3
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|3 : 0
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
2-й раунд
| Певидем
Маритиму
|2 : 1 ДВ
| Паредиш
Вилаверденсе
|3 : 2
| Ош Мариалваш
Тондела
|2 : 1
| Сан-Жоау Вер
Серпа
|1 : 0
| Лузитания Лороза
Визела
|4 : 3 ДВ
1/32 финала
| Портимоненсе
Спортинг
|18.10
| Ош Белененсеш
Жил Висенте
|19.10
| Атлетико Лиссабон
Риу Аве
|19.10
| Гондомар
Санта-Клара
|19.10
| Амора
Каза Пия
|19.10
| Сантарем
Морейренсе
|19.10
| Амаранти
Жувентуде Лаженсе
|19.10
| Оливейра Оспиталь
Мафра
|19.10
| Калдаш
Тирсенсе
|19.10
| Пасуш де Феррейра
Витория Гимарайнш
|19.10
| Анадия
Эштрела
|19.10
| 1 Дезембру
Брага
|19.10
| Певидем
Бенфика
|19.10
| Пенафиел
СК Лузитания
|20.10
| Санжуаненсе
Фаренсе
|20.10
| Ош Мариалваш
Ребордоза
|20.10
| Лагоа
Фамаликан
|20.10
| Лузитану де Эвора
Эшторил
|20.10
| Алпендорада
Синфайнш
|20.10
| Алверка
Перу Пинейру
|20.10
| Лейшойнш
Алкайнш
|20.10
| Ковильян
Монкарапашенсе
|20.10
| Мария да Фонте
Арока
|20.10
| Бриту
Мора
|20.10
| Вила Реал
Атлетико Аркуш
|20.10
| Сан-Жоау Вер
Паредиш
|20.10
| У Элваш
Торринсе
|20.10
| Лейрия
Насьонал
|20.10
| Шавиш
Лузитания Лороза
|20.10
| Синтренсе
Порту
|20.10
| Ош Сандиненсеш
АВС
|20.10
| Варзим
Боавишта
|20.10