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Портимоненсе - Спортинг 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2024 года в 22:15 (+03:00). Кубок Португалии, 1/32 финала
Портимоненсе
Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Спортинг, которое состоится 18 Октября 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
04.05.2024 Португалия — Примейра 32-й тур Спортинг3 : 0Портимоненсе
30.12.2023 Португалия — Примейра 15-й тур Портимоненсе1 : 2Спортинг
04.03.2023 Португалия - Примейра 23-й тур Портимоненсе0 : 1Спортинг
10.09.2022 Португалия - Примейра 6-й тур Спортинг4 : 0Портимоненсе
07.05.2022 Португалия - Примейра 33-й тур Портимоненсе2 : 3Спортинг
30.12.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Спортинг3 : 2Портимоненсе
20.02.2021 Португалия - Примейра 20-й тур Спортинг2 : 0Портимоненсе
04.10.2020 Португалия - Примейра 3-й тур Портимоненсе0 : 2Спортинг
09.02.2020 Португалия - Примейра 20-й тур Спортинг2 : 1Портимоненсе
21.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа C. 3-й тур Портимоненсе2 : 4Спортинг
18.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур 1 : 3Портимоненсе
11.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур Портимоненсе2 : 2
04.05.2024 Португалия — Примейра 32-й тур Спортинг3 : 0Портимоненсе
28.04.2024 Португалия — Примейра 31-й тур Портимоненсе0 : 2
21.04.2024 Португалия — Примейра 30-й тур 2 : 2Портимоненсе
05.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Спортинг2 : 0
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 1Спортинг
27.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур 0 : 3Спортинг
22.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Спортинг3 : 0
17.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Спортинг2 : 0
Турнирная таблица
2-й раунд
Певидем
Маритиму
2 : 1 ДВ
Паредиш
Вилаверденсе
3 : 2
Ош Мариалваш
Тондела
2 : 1
Сан-Жоау Вер
Серпа
1 : 0
Лузитания Лороза
Визела
4 : 3 ДВ
1/32 финала
Портимоненсе
Спортинг
18.10
Ош Белененсеш
Жил Висенте
19.10
Атлетико Лиссабон
Риу Аве
19.10
Гондомар
Санта-Клара
19.10
Амора
Каза Пия
19.10
Сантарем
Морейренсе
19.10
Амаранти
Жувентуде Лаженсе
19.10
Оливейра Оспиталь
Мафра
19.10
Калдаш
Тирсенсе
19.10
Пасуш де Феррейра
Витория Гимарайнш
19.10
Анадия
Эштрела
19.10
1 Дезембру
Брага
19.10
Певидем
Бенфика
19.10
Пенафиел
СК Лузитания
20.10
Санжуаненсе
Фаренсе
20.10
Ош Мариалваш
Ребордоза
20.10
Лагоа
Фамаликан
20.10
Лузитану де Эвора
Эшторил
20.10
Алпендорада
Синфайнш
20.10
Алверка
Перу Пинейру
20.10
Лейшойнш
Алкайнш
20.10
Ковильян
Монкарапашенсе
20.10
Мария да Фонте
Арока
20.10
Бриту
Мора
20.10
Вила Реал
Атлетико Аркуш
20.10
Сан-Жоау Вер
Паредиш
20.10
У Элваш
Торринсе
20.10
Лейрия
Насьонал
20.10
Шавиш
Лузитания Лороза
20.10
Синтренсе
Порту
20.10
Ош Сандиненсеш
АВС
20.10
Варзим
Боавишта
20.10

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