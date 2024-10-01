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Химки - Локомотив М 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
19 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур
ХимкиЛокомотив М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Локомотив М, которое состоится 19 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Испания Франк Себриан Артига
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
19.09.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 4-й тур Химки1 : 5Локомотив М
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур Локомотив М4 : 0Химки
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Локомотив М5 : 1Химки
18.10.2022 Fonbet Кубок России Группа A Локомотив М1 : 0Химки
28.09.2022 Fonbet Кубок России Группа A Химки0 : 5Локомотив М
20.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Химки0 : 3Локомотив М
06.03.2022 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Локомотив М3 : 2Химки
25.09.2021 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Химки0 : 0Локомотив М
17.12.2020 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Химки3 : 2Локомотив М
04.10.2020 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Локомотив М2 : 1Химки
06.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 4 : 0Химки
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 5-й тур Химки2 : 2 8 : 7
29.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур 0 : 0Химки
22.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Химки0 : 0
19.09.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 4-й тур Химки1 : 5Локомотив М
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Локомотив М1 : 2
06.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Локомотив М1 : 0
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 0 : 2Локомотив М
01.10.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 5-й тур Локомотив М2 : 1
28.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Локомотив М3 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Химки» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1229
2 Краснодар1127
3 Локомотив М1127
4 ЦСКА1120
5 Динамо М1120
6 Спартак М1119
7 Рубин1115
8 Акрон1212
9 Ростов1112
10 Крылья Советов1111
11 Динамо Мх1111
12 Пари Нижний Новгород1111
13
Стыковая зона
Химки118
14
Стыковая зона
Факел117
15
Зона вылета
Оренбург117
16
Зона вылета
Ахмат116

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