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Спартак М - Краснодар 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
19 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур
Спартак МКраснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Краснодар, которое состоится 19 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
05.07.2024 Россия — МФЛ Группа А Спартак М0 : 2Краснодар
11.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Спартак М1 : 0Краснодар
05.04.2024 Россия — МФЛ Группа А Краснодар1 : 1Спартак М
01.11.2023 Fonbet Кубок России Группа D Спартак М2 : 3Краснодар
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Краснодар2 : 0Спартак М
27.07.2023 Fonbet Кубок России Группа D Краснодар1 : 2Спартак М
24.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Спартак М4 : 3Краснодар
06.02.2023 Winline Зимний Кубок РПЛ 2-й тур Краснодар0 : 4Спартак М
23.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Краснодар1 : 4Спартак М
13.03.2022 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Спартак М1 : 2Краснодар
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Спартак М1 : 4
05.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Спартак М3 : 0
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 2 : 0Спартак М
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур 2 : 3Спартак М
28.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур 3 : 1Спартак М
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар3 : 1
06.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Краснодар4 : 0
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 2 : 2Краснодар
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур 3 : 0Краснодар
28.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Краснодар2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 12-го тура РПЛ: «Спартак» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1229
2 Краснодар1127
3 Локомотив М1127
4 ЦСКА1120
5 Динамо М1120
6 Спартак М1119
7 Рубин1115
8 Акрон1212
9 Ростов1112
10 Крылья Советов1111
11 Динамо Мх1111
12 Пари Нижний Новгород1111
13
Стыковая зона
Химки118
14
Стыковая зона
Факел117
15
Зона вылета
Оренбург117
16
Зона вылета
Ахмат116

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