Спартак М - Краснодар 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
19 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Краснодар, которое состоится 19 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|05.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|0 : 2
|11.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|05.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 1
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 3
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|27.07.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|1 : 2
|24.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 3
|06.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|2-й тур
|0 : 4
|23.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|13.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 2
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 4
|05.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 0
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|2 : 3
|28.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 1
|06.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 0
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 2
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 5-й тур
|3 : 0
|28.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 12-го тура РПЛ: «Спартак» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|12
|29
|2
|Краснодар
|11
|27
|3
|Локомотив М
|11
|27
|4
|ЦСКА
|11
|20
|5
|Динамо М
|11
|20
|6
|Спартак М
|11
|19
|7
|Рубин
|11
|15
|8
|Акрон
|12
|12
|9
|Ростов
|11
|12
|10
|Крылья Советов
|11
|11
|11
|Динамо Мх
|11
|11
|12
|Пари Нижний Новгород
|11
|11
| 13
Стыковая зона
|Химки
|11
|8
| 14
Стыковая зона
|Факел
|11
|7
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|11
|7
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|11
|6