Черноморец - Нефтехимик 19 Октября прямая трансляция
19 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Нефтехимик, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
|Вадим Вячеславович Гаранин
|Олег Петрович Василенко
|Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
|26.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|0 : 3
|06.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|3 : 0
|24.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|3 : 3 4 : 3
|20.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 2
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 0
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 1
|25.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 0 4 : 2
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|14
|26
| 2
Повышение
|Торпедо М
|14
|26
| 3
Стыковая зона
|Урал
|14
|25
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|14
|24
|5
|Черноморец
|14
|23
|6
|Сочи
|14
|21
|7
|Нефтехимик
|14
|20
|8
|Ротор
|14
|19
|9
|Родина
|14
|19
|10
|Чайка
|14
|18
|11
|СКА-Хабаровск
|14
|17
|12
|Енисей
|14
|17
|13
|КАМАЗ
|14
|16
|14
|Сокол
|14
|15
|15
|Шинник
|14
|14
| 16
Зона вылета
|Алания
|14
|14
| 17
Зона вылета
|Уфа
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|14
|6