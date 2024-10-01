23:47 ()
Онлайн трансляции
Пятница 18 октября
Суббота 19 октября
Свернуть список

Ньюкасл Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
19 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
22 Англия вр Ник Поуп
21 Англия зщ Тино Ливраменто
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
20 Англия зщ Льюис Холл
8 Италия пз Сандро Тонали
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
7 Бразилия пз Жоэлинтон
10 Англия нп Энтони Гордон
14 Швеция нп Александер Исак
11 Англия нп Харви Барнс
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
5 Англия зщ Льюис Данк
3 Бразилия зщ Игор
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
27 Нидерланды пз Матс Виффер
41 Англия пз Джек Хиншелвуд
17 Гамбия нп Янкуба Минте
14 Франция нп Жоржиньо Рюттер
22 Япония нп Каору Митома
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1Ньюкасл Юнайтед
18.05.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
13.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Ньюкасл Юнайтед
05.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
06.11.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Ньюкасл Юнайтед
20.03.2021 Англия - Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Ньюкасл Юнайтед
20.09.2020 Англия - Премьер-лига 2-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
20.07.2020 Англия - Премьер-лига 37-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.09.2019 Англия - Премьер-лига 6-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 0 : 0Ньюкасл Юнайтед
01.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 0
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур 3 : 1Ньюкасл Юнайтед
15.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур 1 : 2Ньюкасл Юнайтед
06.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур 4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
22.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2
18.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль718
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити717
3
Лига чемпионов
Арсенал717
4
Лига чемпионов
Челси714
5
Лига Европы
Астон Вилла714
6 Брайтон энд Хоув Альбион712
7 Ньюкасл Юнайтед712
8 Фулхэм711
9 Тоттенхэм Хотспур710
10 Ноттингем Форест710
11 Брентфорд710
12 Вест Хэм Юнайтед78
13 Борнмут78
14 Манчестер Юнайтед78
15 Лестер Сити76
16 Эвертон75
17 Ипсвич Таун74
18
Зона вылета
Кристал Пэлас73
19
Зона вылета
Саутгемптон71
20
Зона вылета
Вулверхэмптон71

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close