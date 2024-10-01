Ньюкасл Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
19 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|22
|вр
|Ник Поуп
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|20
|зщ
|Льюис Холл
|8
|пз
|Сандро Тонали
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|7
|пз
|Жоэлинтон
|10
|нп
|Энтони Гордон
|14
|нп
|Александер Исак
|11
|нп
|Харви Барнс
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|5
|зщ
|Льюис Данк
|3
|зщ
|Игор
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|27
|пз
|Матс Виффер
|41
|пз
|Джек Хиншелвуд
|17
|нп
|Янкуба Минте
|14
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|22
|нп
|Каору Митома
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|18.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 1
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|06.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|20.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 0
|20.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|20.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 0
|21.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|01.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|15.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|06.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|22.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|18.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|7
|18
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|17
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|7
|14
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|12
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|12
|8
|Фулхэм
|7
|11
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|10
|10
|Ноттингем Форест
|7
|10
|11
|Брентфорд
|7
|10
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|8
|13
|Борнмут
|7
|8
|14
|Манчестер Юнайтед
|7
|8
|15
|Лестер Сити
|7
|6
|16
|Эвертон
|7
|5
|17
|Ипсвич Таун
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|7
|3
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|7
|1
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|7
|1