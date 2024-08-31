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Ипсвич Таун - Эвертон 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
19 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ипсвич Таун
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Эвертон, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Эвертон
Ливерпуль
1КосововрАриянет Мурич
18АнглиязщБен Джонсон
26ИрландиязщДара О'Ши
24АнглиязщДжейкоб Гривз
3АнглиязщЛейф Дэвис
5ЕгипетпзСэми Морси
8АнглияпзКалвин Филлипс
7УэльспзУэсли Бёрнс
47АнглияпзДжек Кларк
20ЯмайканпОмари Хатчинсон
19АнглиянпЛиам Делап
1АнглияврДжордан Пикфорд
18АнглиязщЭшли Янг
6АнглиязщДжеймс Тарковски
5АнглиязщМайкл Кин
19УкраиназщВиталий Миколенко
27СенегалпзИдрисса Гейе
16МалипзАбдулайе Дукуре
11АнглиянпДжек Харрисон
7АнглиянпДуайт Макнил
10СенегалнпИлиман Ндиайе
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
АнглияКиран Маккенна
АнглияШон Дайч
История личных встреч
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й тур4 : 1Ипсвич Таун
29.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турИпсвич Таун2 : 2
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й тур1 : 1Ипсвич Таун
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й тур0 : 0Ипсвич Таун
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й турИпсвич Таун1 : 1
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й турЭвертон0 : 0
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турЭвертон2 : 1
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й тур1 : 1Эвертон
17.09.2024Англия — Кубок лиги1/16 финалаЭвертон1 : 1 5 : 6
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й тур3 : 2Эвертон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль718
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити717
3
Лига чемпионов
Арсенал717
4
Лига чемпионов
Челси714
5
Лига Европы
Астон Вилла714
6 Брайтон энд Хоув Альбион712
7 Ньюкасл Юнайтед712
8 Фулхэм711
9 Тоттенхэм Хотспур710
10 Ноттингем Форест710
11 Брентфорд710
12 Вест Хэм Юнайтед78
13 Борнмут78
14 Манчестер Юнайтед78
15 Лестер Сити76
16 Эвертон75
17 Ипсвич Таун74
18
Зона вылета
Кристал Пэлас73
19
Зона вылета
Саутгемптон71
20
Зона вылета
Вулверхэмптон71

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