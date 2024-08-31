Ипсвич Таун - Эвертон 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
19 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Эвертон, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Эвертон
Ливерпуль
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|18
|зщ
|Бен Джонсон
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|24
|зщ
|Джейкоб Гривз
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|5
|пз
|Сэми Морси
|8
|пз
|Калвин Филлипс
|7
|пз
|Уэсли Бёрнс
|47
|пз
|Джек Кларк
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|19
|нп
|Лиам Делап
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|18
|зщ
|Эшли Янг
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|11
|нп
|Джек Харрисон
|7
|нп
|Дуайт Макнил
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Шон Дайч
История личных встреч
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 1
|29.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 5 : 6
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|7
|18
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|17
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|7
|14
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|12
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|12
|8
|Фулхэм
|7
|11
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|10
|10
|Ноттингем Форест
|7
|10
|11
|Брентфорд
|7
|10
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|8
|13
|Борнмут
|7
|8
|14
|Манчестер Юнайтед
|7
|8
|15
|Лестер Сити
|7
|6
|16
|Эвертон
|7
|5
|17
|Ипсвич Таун
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|7
|3
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|7
|1
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|7
|1