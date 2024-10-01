Борнмут - Арсенал 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
19 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Арсенал, которое состоится 19 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Арсенал
Лондон
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|15
|зщ
|Адам Смит
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|27
|зщ
|Илья Забарный
|3
|зщ
|Милош Керкез
|4
|пз
|Льюис Кук
|10
|пз
|Райан Кристи
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|11
|нп
|Данго Уаттара
|9
|нп
|Эванилсон
|22
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|5
|пз
|Томас Парти
|20
|пз
|Жоржиньо
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|нп
|Букайо Сака
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|19
|нп
|Леандро Троссард
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Микель Артета
История личных встреч
|25.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1 5 : 4
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 4
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 2
|20.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|27.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|06.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|27.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|5 : 1
|25.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|30.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|25.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|5 : 1
|22.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|7
|18
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|17
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|7
|14
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|12
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|12
|8
|Фулхэм
|7
|11
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|10
|10
|Ноттингем Форест
|7
|10
|11
|Брентфорд
|7
|10
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|8
|13
|Борнмут
|7
|8
|14
|Манчестер Юнайтед
|7
|8
|15
|Лестер Сити
|7
|6
|16
|Эвертон
|7
|5
|17
|Ипсвич Таун
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|7
|3
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|7
|1
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|7
|1