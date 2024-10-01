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Борнмут - Арсенал 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
19 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Борнмут
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Арсенал, которое состоится 19 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Арсенал
Лондон
13ИспанияврКепа Аррисабалага
15АнглиязщАдам Смит
5АргентиназщМаркос Сенеси
27УкраиназщИлья Забарный
3ВенгриязщМилош Керкез
4АнглияпзЛьюис Кук
10ШотландияпзРайан Кристи
16АнглияпзМаркус Таверньер
24ГананпАнтуан Семеньо
11Буркина-ФасонпДанго Уаттара
9Бразилиянп Эванилсон
22ИспанияврДавид Райя
12НидерландызщЮрриен Тимбер
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
33ИталиязщРиккардо Калафьори
5ГанапзТомас Парти
20Италияпз Жоржиньо
29ГерманияпзКай Хаверц
7АнглиянпБукайо Сака
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
19БельгиянпЛеандро Троссард
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
25.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Арсенал1 : 1 5 : 4Борнмут
04.05.2024Англия - Премьер-лига36-й турАрсенал3 : 0Борнмут
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й турБорнмут0 : 4Арсенал
04.03.2023Англия - Премьер-лига26-й турАрсенал3 : 2Борнмут
20.08.2022Англия - Премьер-лига3-й турБорнмут0 : 3Арсенал
27.01.2020Кубок Англии1/16 финалаБорнмут1 : 2Арсенал
26.12.2019Англия - Премьер-лига19-й турБорнмут1 : 1Арсенал
06.10.2019Англия - Премьер-лига8-й турАрсенал1 : 0Борнмут
27.02.2019Англия - Премьер-лига28-й турАрсенал5 : 1Борнмут
25.11.2018Англия - Премьер-лига13-й турБорнмут1 : 2Арсенал
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й тур1 : 0Борнмут
30.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турБорнмут3 : 1
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й тур3 : 0Борнмут
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турБорнмут0 : 1
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й тур2 : 3Борнмут
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й турАрсенал3 : 1
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турАрсенал2 : 0
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турАрсенал4 : 2
25.09.2024Англия — Кубок лиги1/16 финалаАрсенал5 : 1
22.09.2024Англия — Премьер-лига5-й тур2 : 2Арсенал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль718
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити717
3
Лига чемпионов
Арсенал717
4
Лига чемпионов
Челси714
5
Лига Европы
Астон Вилла714
6 Брайтон энд Хоув Альбион712
7 Ньюкасл Юнайтед712
8 Фулхэм711
9 Тоттенхэм Хотспур710
10 Ноттингем Форест710
11 Брентфорд710
12 Вест Хэм Юнайтед78
13 Борнмут78
14 Манчестер Юнайтед78
15 Лестер Сити76
16 Эвертон75
17 Ипсвич Таун74
18
Зона вылета
Кристал Пэлас73
19
Зона вылета
Саутгемптон71
20
Зона вылета
Вулверхэмптон71

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