23:48 ()
Онлайн трансляции
Пятница 18 октября
Суббота 19 октября
Свернуть список

Шеффилд Уэнсдей - Бёрнли 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
19 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 10-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Бёрнли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Бёрнли, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Бёрнли
Бёрнли
История личных встреч
02.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Бёрнли
12.09.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Бёрнли3 : 1Шеффилд Уэнсдей
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 1 : 2Шеффилд Уэнсдей
02.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 0 : 0Шеффилд Уэнсдей
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Шеффилд Уэнсдей3 : 2
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 2 : 1Шеффилд Уэнсдей
17.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 0 : 1Шеффилд Уэнсдей
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Бёрнли0 : 0
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Бёрнли1 : 0
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 0 : 0Бёрнли
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Бёрнли2 : 1
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур 0 : 1Бёрнли
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд919
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед919
3
Плей-офф
Бёрнли918
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион917
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед916
6
Плей-офф
Уотфорд916
7 Норвич Сити915
8 Блэкберн Роверс915
9 Мидлсбро914
10 Оксфорд Юнайтед912
11 Суонси Сити912
12 Дерби Каунти912
13 Халл Сити912
14 Плимут Аргайл911
15 Шеффилд Уэнсдей911
16 Бристоль Сити911
17 Сток Сити910
18 Миллуолл99
19 Престон Норт Энд99
20 Ковентри Сити98
21 Лутон Таун98
22
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс97
23
Зона вылета
Портсмут95
24
Зона вылета
Кардифф Сити95

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close