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Куинз Парк Рейнджерс - Портсмут 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
19 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 10-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Портсмут

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Портсмут, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Портсмут
Портсмут
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
28.08.2019 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Портсмут
05.02.2019 Кубок Англии 1/16 финала, переигровки Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Портсмут
26.01.2019 Кубок Англии 1/16 финала Портсмут1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 3
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1
17.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Куинз Парк Рейнджерс1 : 2
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Портсмут1 : 1
02.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 6 : 1Портсмут
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Портсмут0 : 0
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 2 : 1Портсмут
15.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Портсмут0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд919
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед919
3
Плей-офф
Бёрнли918
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион917
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед916
6
Плей-офф
Уотфорд916
7 Норвич Сити915
8 Блэкберн Роверс915
9 Мидлсбро914
10 Оксфорд Юнайтед912
11 Суонси Сити912
12 Дерби Каунти912
13 Халл Сити912
14 Плимут Аргайл911
15 Шеффилд Уэнсдей911
16 Бристоль Сити911
17 Сток Сити910
18 Миллуолл99
19 Престон Норт Энд99
20 Ковентри Сити98
21 Лутон Таун98
22
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс97
23
Зона вылета
Портсмут95
24
Зона вылета
Кардифф Сити95

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