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Сток Сити - Норвич Сити 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
19 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 10-й тур
Сток Сити
Норвич Сити

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Норвич Сити, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
История личных встреч
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Сток Сити0 : 3Норвич Сити
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Норвич Сити1 : 0Сток Сити
18.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Сток Сити0 : 0Норвич Сити
29.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Норвич Сити3 : 1Сток Сити
13.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Норвич Сити4 : 1Сток Сити
24.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Сток Сити2 : 3Норвич Сити
22.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Сток Сити2 : 2Норвич Сити
06.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Норвич Сити0 : 1Сток Сити
13.01.2016 Англия - Премьер-лига 21-й тур Сток Сити3 : 1Норвич Сити
22.08.2015 Англия - Премьер-лига 3-й тур Норвич Сити1 : 1Сток Сити
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 0 : 0Сток Сити
02.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Сток Сити6 : 1
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 2 : 0Сток Сити
20.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Сток Сити1 : 3
17.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Сток Сити1 : 1 2 : 1
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Норвич Сити4 : 0
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Норвич Сити1 : 1
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 2 : 3Норвич Сити
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Норвич Сити4 : 1
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур 1 : 0Норвич Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд919
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед919
3
Плей-офф
Бёрнли918
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион917
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед916
6
Плей-офф
Уотфорд916
7 Норвич Сити915
8 Блэкберн Роверс915
9 Мидлсбро914
10 Оксфорд Юнайтед912
11 Суонси Сити912
12 Дерби Каунти912
13 Халл Сити912
14 Плимут Аргайл911
15 Шеффилд Уэнсдей911
16 Бристоль Сити911
17 Сток Сити910
18 Миллуолл99
19 Престон Норт Энд99
20 Ковентри Сити98
21 Лутон Таун98
22
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс97
23
Зона вылета
Портсмут95
24
Зона вылета
Кардифф Сити95

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