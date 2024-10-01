ПСЖ - Страсбург 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
19 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Страсбург, которое состоится 19 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Страсбург
Страсбург
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|10
|нп
|Усман Дембеле
|23
|нп
|Рандаль Коло Муани
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|1
|вр
|Джордже Петрович
|4
|зщ
|Сайду Соу
|5
|зщ
|Лубаде Силла
|18
|пз
|Джуниор Мванга
|6
|пз
|Феликс Лемарешаль
|8
|пз
|Андрей Сантос
|26
|пз
|Дилан Баква
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|15
|пз
|Себастьян Нанаси
|7
|нп
|Диегу Морейра
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Патрик Виейра
История личных встреч
|02.02.2024
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|3 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 1
|28.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 1
|29.04.2022
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|3 : 3
|14.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|4 : 2
|10.04.2021
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 4
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|4 : 0
|14.09.2019
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|07.04.2019
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 2
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|27.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 3
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|30.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|4 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Страсбург». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|14
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Реймс
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Лилль
|7
|13
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|7
|11
|7
|Страсбург
|7
|10
|8
|Лион
|7
|10
|9
|Ницца
|7
|9
|10
|Нант
|7
|9
|11
|Брест
|7
|9
|12
|Ренн
|7
|7
|13
|Сент-Этьен
|7
|7
|14
|Осер
|7
|6
|15
|Гавр
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Анже
|7
|3