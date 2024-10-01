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ПСЖ - Страсбург 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
19 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
ПСЖ
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Страсбург, которое состоится 19 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Страсбург
Страсбург
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
10 Франция нп Усман Дембеле
23 Франция нп Рандаль Коло Муани
29 Франция нп Брэдли Баркола
1 Сербия вр Джордже Петрович
4 Гвинея зщ Сайду Соу
5 Кот-д'Ивуар зщ Лубаде Силла
18 Франция пз Джуниор Мванга
6 Франция пз Феликс Лемарешаль
8 Бразилия пз Андрей Сантос
26 Франция пз Дилан Баква
19 Франция пз Хабиб Диарра
15 Швеция пз Себастьян Нанаси
7 Португалия нп Диегу Морейра
10 Нидерланды нп Эмануэль Эмега
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Франция Патрик Виейра
История личных встреч
02.02.2024 Франция - Лига 1 20-й тур Страсбург1 : 2ПСЖ
21.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур ПСЖ3 : 0Страсбург
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Страсбург1 : 1ПСЖ
28.12.2022 Франция - Лига 1 16-й тур ПСЖ2 : 1Страсбург
29.04.2022 Франция - Лига 1 35-й тур Страсбург3 : 3ПСЖ
14.08.2021 Франция - Лига 1 2-й тур ПСЖ4 : 2Страсбург
10.04.2021 Франция - Лига 1 32-й тур Страсбург1 : 4ПСЖ
23.12.2020 Франция - Лига 1 17-й тур ПСЖ4 : 0Страсбург
14.09.2019 Франция - Лига 1 5-й тур ПСЖ1 : 0Страсбург
07.04.2019 Франция - Лига 1 31-й тур ПСЖ2 : 2Страсбург
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур 1 : 1ПСЖ
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 2 : 0ПСЖ
27.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур ПСЖ3 : 1
21.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур 1 : 1ПСЖ
18.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур ПСЖ1 : 0
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Страсбург2 : 2
29.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Страсбург1 : 0
21.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур 3 : 3Страсбург
15.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Страсбург1 : 1
30.08.2024 Франция — Лига 1 3-й тур 4 : 3Страсбург
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Страсбург». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако719
2
Лига чемпионов
ПСЖ717
3
Лига чемпионов
Марсель714
4
Квалификация Лиги чемпионов
Реймс714
5
Лига Европы
Лилль713
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс711
7 Страсбург710
8 Лион710
9 Ницца79
10 Нант79
11 Брест79
12 Ренн77
13 Сент-Этьен77
14 Осер76
15 Гавр76
16
Стыковая зона
Тулуза75
17
Зона вылета
Монпелье74
18
Зона вылета
Анже73

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