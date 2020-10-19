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Дженоа - Болонья 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
19 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Дженоа
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Болонья, которое состоится 19 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Болонья
Болонья
1ИталияврНикола Леали
20ИталиязщСтефано Сабелли
14ИталиязщАлессандро Вольякко
22МексиказщХоан Васкес
3ИспаниязщАарон Кариколь
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
8НорвегияпзЭмиль Бохинен
2НорвегияпзМортен Торсбю
23ИталияпзФабио Миретти
19ИталиянпАндреа Пинамонти
21ИталиянпДжефф Эхатор
1ПольшаврЛукаш Скорупски
3АвстриязщСтефан Пош
31НидерландызщСэм Бёкема
15ИталиязщНиколо Казале
22ГрециязщХараламбос Ликояннис
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
80ИталияпзДжованни Фаббьян
21ДанияпзЙенс Одгор
7ИталиянпРиккардо Орсолини
9АргентинанпСантьяго Кастро
Главные тренеры
ИталияАльберто Джилардино
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
24.05.2024Италия - Серия А38-й турДженоа2 : 0Болонья
05.01.2024Италия - Серия А19-й турБолонья1 : 1Дженоа
21.05.2022Италия - Серия А38-й турДженоа0 : 1Болонья
21.09.2021Италия - Серия А5-й турБолонья2 : 2Дженоа
12.05.2021Италия - Серия А36-й турБолонья0 : 2Дженоа
09.01.2021Италия - Серия А17-й турДженоа2 : 0Болонья
15.02.2020Италия - Серия А24-й турБолонья0 : 3Дженоа
25.09.2019Италия - Серия А5-й турДженоа0 : 0Болонья
10.02.2019Италия - Серия А23-й турБолонья1 : 1Дженоа
16.09.2018Италия - Серия А4-й турДженоа1 : 0Болонья
05.10.2024Италия — Серия А7-й тур5 : 1Дженоа
28.09.2024Италия — Серия А6-й турДженоа0 : 3
25.09.2024Кубок Италии1/16 финалаДженоа1 : 1 5 : 6
21.09.2024Италия — Серия А5-й тур2 : 0Дженоа
15.09.2024Италия — Серия А4-й турДженоа1 : 1
06.10.2024Италия — Серия А7-й турБолонья0 : 0
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур2 : 0Болонья
28.09.2024Италия — Серия А6-й турБолонья1 : 1
22.09.2024Италия — Серия А5-й тур1 : 2Болонья
18.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турБолонья0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи716
2
Лига чемпионов
Интер М714
3
Лига чемпионов
Удинезе713
4
Лига чемпионов
Ювентус713
5
Лига Европы
Лацио713
6
Квалификация Лиги конференций
Милан711
7 Торино711
8 Эмполи710
9 Аталанта710
10 Фиорентина710
11 Рома710
12 Верона79
13 Болонья78
14 Комо78
15 Кальяри76
16 Парма76
17 Лечче75
18
Зона вылета
Дженоа75
19
Зона вылета
Монца74
20
Зона вылета
Венеция74

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