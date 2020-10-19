Дженоа - Болонья 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
19 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Болонья, которое состоится 19 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Болонья
Болонья
|1
|вр
|Никола Леали
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|14
|зщ
|Алессандро Вольякко
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|8
|пз
|Эмиль Бохинен
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|23
|пз
|Фабио Миретти
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
|21
|нп
|Джефф Эхатор
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|15
|зщ
|Николо Казале
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|20
|пз
|Михел Эбишер
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|21
|пз
|Йенс Одгор
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|24.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|05.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|21.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|21.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 2
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|09.01.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|15.02.2020
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 3
|25.09.2019
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|10.02.2019
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|16.09.2018
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|5 : 1
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 3
|25.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 1 5 : 6
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 2
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|14
| 3
Лига чемпионов
|Удинезе
|7
|13
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Лацио
|7
|13
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Милан
|7
|11
|7
|Торино
|7
|11
|8
|Эмполи
|7
|10
|9
|Аталанта
|7
|10
|10
|Фиорентина
|7
|10
|11
|Рома
|7
|10
|12
|Верона
|7
|9
|13
|Болонья
|7
|8
|14
|Комо
|7
|8
|15
|Кальяри
|7
|6
|16
|Парма
|7
|6
|17
|Лечче
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Монца
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|7
|4