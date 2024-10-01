Милан - Удинезе 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
19 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Удинезе, которое состоится 19 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Удинезе
Удине
|16
|вр
|Мик Меньян
|22
|зщ
|Эмерсон Роял
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|42
|пз
|Филиппо Терраччано
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|7
|нп
|Альваро Мората
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|17
|нп
|Ноа Окафор
|40
|вр
|Мадука Окойе
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|29
|зщ
|Яка Бийол
|30
|зщ
|Лаутаро Хианетти
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|33
|зщ
|Джордан Земура
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|8
|пз
|Санди Ловрич
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|10
|нп
|Флорьян Товен
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Коста Руньяич
История личных встреч
|20.01.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 3
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|18.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|3 : 1
|13.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|4 : 2
|25.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|11.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 2
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|20-й тур
|3 : 2
|25.08.2019
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|27.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 0
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 2
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 3
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|25.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 1
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|3 : 0
|16.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|14
| 3
Лига чемпионов
|Удинезе
|7
|13
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Лацио
|7
|13
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Милан
|7
|11
|7
|Торино
|7
|11
|8
|Эмполи
|7
|10
|9
|Аталанта
|7
|10
|10
|Фиорентина
|7
|10
|11
|Рома
|7
|10
|12
|Верона
|7
|9
|13
|Болонья
|7
|8
|14
|Комо
|7
|8
|15
|Кальяри
|7
|6
|16
|Парма
|7
|6
|17
|Лечче
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Монца
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|7
|4