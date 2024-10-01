23:49 ()
Онлайн трансляции
Пятница 18 октября
Суббота 19 октября
Свернуть список

Милан - Удинезе 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
19 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Милан
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Удинезе, которое состоится 19 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Удинезе
Удине
16ФранцияврМик Меньян
22БразилиязщЭмерсон Роял
46ИталиязщМаттео Габбиа
31СербиязщСтрахиня Павлович
42ИталияпзФилиппо Терраччано
29ФранцияпзЮссуф Фофана
14НидерландыпзТейани Рейндерс
11СШАнпКристиан Пулишич
7ИспаниянпАльваро Мората
10ПортугалиянпРафаэл Леау
17ШвейцариянпНоа Окафор
40НигерияврМадука Окойе
27БельгиязщКристиан Кабазель
29СловениязщЯка Бийол
30АргентиназщЛаутаро Хианетти
19НидерландызщКингсли Эхизибуэ
33ЗимбабвезщДжордан Земура
32НидерландыпзЮрген Эккеленкамп
25ШвецияпзЙеспер Карлстрём
8СловенияпзСанди Ловрич
17ИталиянпЛоренцо Лукка
10ФранциянпФлорьян Товен
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ГерманияКоста Руньяич
История личных встреч
20.01.2024Италия - Серия А21-й турУдинезе2 : 3Милан
04.11.2023Италия - Серия А11-й турМилан0 : 1Удинезе
18.03.2023Италия - Серия АСерия А. 27-й турУдинезе3 : 1Милан
13.08.2022Италия - Серия АСерия А. 1-й турМилан4 : 2Удинезе
25.02.2022Италия - Серия А27-й турМилан1 : 1Удинезе
11.12.2021Италия - Серия А17-й турУдинезе1 : 1Милан
03.03.2021Италия - Серия А25-й турМилан1 : 1Удинезе
01.11.2020Италия - Серия А6-й турУдинезе1 : 2Милан
19.01.2020Италия - Серия А20-й турМилан3 : 2Удинезе
25.08.2019Италия - Серия А1-й турУдинезе1 : 0Милан
06.10.2024Италия — Серия А7-й тур2 : 1Милан
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур1 : 0Милан
27.09.2024Италия — Серия А6-й турМилан3 : 0
22.09.2024Италия — Серия А5-й тур1 : 2Милан
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турМилан1 : 3
05.10.2024Италия — Серия А7-й турУдинезе1 : 0
28.09.2024Италия — Серия А6-й турУдинезе2 : 3
25.09.2024Кубок Италии1/16 финалаУдинезе3 : 1
22.09.2024Италия — Серия А5-й тур3 : 0Удинезе
16.09.2024Италия — Серия А4-й тур2 : 3Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи716
2
Лига чемпионов
Интер М714
3
Лига чемпионов
Удинезе713
4
Лига чемпионов
Ювентус713
5
Лига Европы
Лацио713
6
Квалификация Лиги конференций
Милан711
7 Торино711
8 Эмполи710
9 Аталанта710
10 Фиорентина710
11 Рома710
12 Верона79
13 Болонья78
14 Комо78
15 Кальяри76
16 Парма76
17 Лечче75
18
Зона вылета
Дженоа75
19
Зона вылета
Монца74
20
Зона вылета
Венеция74

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close