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Ювентус - Лацио 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
19 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Ювентус
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Лацио, которое состоится 19 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Лацио
Рим
29ИталияврМикеле Ди Грегорио
37ИталиязщНиколо Савона
15ФранциязщПьер Калюлю
4ИталиязщФедерико Гатти
27ИталиязщАндреа Камбьязо
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
5ИталияпзМануэль Локателли
26БразилияпзДуглас Луис
22СШАнпТимоти Веа
10ТурциянпКенан Йылдыз
9СербиянпДушан Влахович
94ИталияврИван Проведель
77ЧерногориязщАдам Марушич
34ИспаниязщМарио Хила
13ИталиязщАлессио Романьоли
30ПортугалиязщНуну Тавареш
5УругвайпзМатиас Весино
6ИталияпзНиколо Ровелла
18ДаниянпГустав Исаксен
19СенегалнпБулайе Диа
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
11АргентинанпВалентин Кастельянос
Главные тренеры
ИталияТьяго Мотта
ИталияМарко Барони
История личных встреч
23.04.2024Кубок Италии1/2 финала. 2-й матчЛацио2 : 1Ювентус
02.04.2024Кубок Италии1/2 финала. 1-й матчЮвентус2 : 0Лацио
30.03.2024Италия - Серия А30-й турЛацио1 : 0Ювентус
16.09.2023Италия - Серия А4-й турЮвентус3 : 1Лацио
08.04.2023Италия - Серия АСерия А. 29-й турЛацио2 : 1Ювентус
02.02.2023Кубок Италии1/4 финалаЮвентус1 : 0Лацио
13.11.2022Италия - Серия АСерия А. 15-й турЮвентус3 : 0Лацио
16.05.2022Италия - Серия А37-й турЮвентус2 : 2Лацио
20.11.2021Италия - Серия А13-й турЛацио0 : 2Ювентус
06.03.2021Италия - Серия А26-й турЮвентус3 : 1Лацио
06.10.2024Италия — Серия А7-й турЮвентус1 : 1
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур2 : 3Ювентус
28.09.2024Италия — Серия А6-й тур0 : 3Ювентус
21.09.2024Италия — Серия А5-й турЮвентус0 : 0
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турЮвентус3 : 1
06.10.2024Италия — Серия А7-й турЛацио2 : 1
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турЛацио4 : 1
29.09.2024Италия — Серия А6-й тур2 : 3Лацио
25.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур0 : 3Лацио
22.09.2024Италия — Серия А5-й тур2 : 1Лацио
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи716
2
Лига чемпионов
Интер М714
3
Лига чемпионов
Удинезе713
4
Лига чемпионов
Ювентус713
5
Лига Европы
Лацио713
6
Квалификация Лиги конференций
Милан711
7 Торино711
8 Эмполи710
9 Аталанта710
10 Фиорентина710
11 Рома710
12 Верона79
13 Болонья78
14 Комо78
15 Кальяри76
16 Парма76
17 Лечче75
18
Зона вылета
Дженоа75
19
Зона вылета
Монца74
20
Зона вылета
Венеция74

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