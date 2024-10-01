Ювентус - Лацио 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
19 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Лацио, которое состоится 19 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Лацио
Рим
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|37
|зщ
|Николо Савона
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|26
|пз
|Дуглас Луис
|22
|нп
|Тимоти Веа
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|9
|нп
|Душан Влахович
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|30
|зщ
|Нуну Тавареш
|5
|пз
|Матиас Весино
|6
|пз
|Николо Ровелла
|18
|нп
|Густав Исаксен
|19
|нп
|Булайе Диа
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Марко Барони
История личных встреч
|23.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|02.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 1
|08.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|2 : 1
|02.02.2023
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0
|13.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|3 : 0
|16.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|20.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|06.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 1
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 3
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 3
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|25.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 3
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|14
| 3
Лига чемпионов
|Удинезе
|7
|13
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Лацио
|7
|13
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Милан
|7
|11
|7
|Торино
|7
|11
|8
|Эмполи
|7
|10
|9
|Аталанта
|7
|10
|10
|Фиорентина
|7
|10
|11
|Рома
|7
|10
|12
|Верона
|7
|9
|13
|Болонья
|7
|8
|14
|Комо
|7
|8
|15
|Кальяри
|7
|6
|16
|Парма
|7
|6
|17
|Лечче
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Монца
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|7
|4