Фрайбург - Аугсбург 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
19 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Аугсбург, которое состоится 19 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Аугсбург
Аугсбург
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|42
|пз
|Рицу Доан
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|20
|нп
|Чуквубуйке Адаму
|18
|нп
|Эрен Динкчи
|22
|вр
|Неделько Лабрович
|23
|зщ
|Максимилиан Бауэр
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|19
|пз
|Фрэнк Оньека
|17
|пз
|Кристиян Якич
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|15
|нп
|Стив Мунье
|21
|нп
|Филлип Тиц
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
|Йесс Торуп
История личных встреч
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|28.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|06.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|19.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|26.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|21.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|15.02.2020
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|21.09.2019
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 3
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|04.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|20.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 3
|15.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|01.09.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Байер
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|6
|11
|7
|Боруссия Д
|6
|10
|8
|Штутгарт
|6
|9
|9
|Хайденхайм
|6
|9
|10
|Майнц
|6
|8
|11
|Вердер
|6
|8
|12
|Вольфсбург
|6
|7
|13
|Аугсбург
|6
|7
|14
|Боруссия М
|6
|6
|15
|Санкт-Паули
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|6
|1