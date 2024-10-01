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Фрайбург - Аугсбург 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
19 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Фрайбург
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Аугсбург, которое состоится 19 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Аугсбург
Аугсбург
1ГерманияврНоа Атуболу
17ГерманиязщЛукас Кюблер
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
42ЯпонияпзРицу Доан
32ИталияпзВинченцо Грифо
20АвстриянпЧуквубуйке Адаму
18ТурциянпЭрен Динкчи
22ХорватияврНеделько Лабрович
23ГерманиязщМаксимилиан Бауэр
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
5ФранциязщКрислен Матсима
11ГерманиязщМариус Вольф
13ГрециязщДимитрис Яннулис
19НигерияпзФрэнк Оньека
17ХорватияпзКристиян Якич
8КосовопзЭльвис Реджбечай
15БениннпСтив Мунье
21ГерманиянпФиллип Тиц
Главные тренеры
ГерманияЮлиан Шустер
ДанияЙесс Торуп
История личных встреч
25.02.2024Германия - Бундеслига23-й турАугсбург2 : 1Фрайбург
01.10.2023Германия - Бундеслига6-й турФрайбург2 : 0Аугсбург
28.01.2023Германия - Бундеслига18-й турФрайбург3 : 1Аугсбург
06.08.2022Германия - Бундеслига1-й турАугсбург0 : 4Фрайбург
19.02.2022Германия - Бундеслига23-й турАугсбург1 : 2Фрайбург
26.09.2021Германия - Бундеслига6-й турФрайбург3 : 0Аугсбург
21.03.2021Германия - Бундеслига26-й турФрайбург2 : 0Аугсбург
28.11.2020Германия - Бундеслига9-й турАугсбург1 : 1Фрайбург
15.02.2020Германия - Бундеслига22-й турАугсбург1 : 1Фрайбург
21.09.2019Германия - Бундеслига5-й турФрайбург1 : 1Аугсбург
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й тур0 : 1Фрайбург
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турФрайбург0 : 3
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й тур0 : 3Фрайбург
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турФрайбург2 : 1
01.09.2024Германия — Бундеслига2-й тур2 : 0Фрайбург
04.10.2024Германия — Бундеслига6-й турАугсбург2 : 1
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й тур4 : 0Аугсбург
20.09.2024Германия — Бундеслига4-й турАугсбург2 : 3
15.09.2024Германия — Бундеслига3-й турАугсбург3 : 1
01.09.2024Германия — Бундеслига2-й тур4 : 0Аугсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария614
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг614
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф613
4
Лига чемпионов
Фрайбург612
5
Лига Европы
Байер611
6
Квалификация Лиги конференций
Унион611
7 Боруссия Д610
8 Штутгарт69
9 Хайденхайм69
10 Майнц68
11 Вердер68
12 Вольфсбург67
13 Аугсбург67
14 Боруссия М66
15 Санкт-Паули64
16
Стыковая зона
Хоффенхайм64
17
Зона вылета
Хольштайн62
18
Зона вылета
Бохум61

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