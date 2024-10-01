23:50 ()
Онлайн трансляции
Пятница 18 октября
Суббота 19 октября
Свернуть список

Боруссия М - Хайденхайм 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
19 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Боруссия М
Хайденхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Хайденхайм, которое состоится 19 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
33ГерманияврМориц Николас
29СШАзщДжозеф Скалли
3ЯпониязщКоу Итакура
30ШвейцариязщНико Эльведи
20ГерманиязщЛука Нец
16ГерманияпзФилипп Зандер
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
9ФранцияпзФранк Онора
7АвстрияпзКевин Штёгер
14ФранцияпзАлассан Плеа
11ГерманиянпТим Кляйндинст
1ГерманияврКевин Мюллер
2ГерманиязщМарнон Буш
6ГерманиязщПатрик Майнка
5ГерманиязщБенедикт Гимбер
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
3ГерманияпзЯн Шёппнер
33СШАпзЛеннард Мэлони
21ГерманияпзАдриан Бек
8БразилияпзЛео Шенца
18ГерманиянпМарвин Пирингер
Главные тренеры
ШвейцарияХерардо Сеоане
ГерманияФранк Шмидт
История личных встреч
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й турХайденхайм1 : 1Боруссия М
31.10.2023Кубок Германии1/16 финалаБоруссия М3 : 1Хайденхайм
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турБоруссия М2 : 1Хайденхайм
04.10.2024Германия — Бундеслига6-й тур2 : 1Боруссия М
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турБоруссия М1 : 0
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й тур2 : 0Боруссия М
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турБоруссия М1 : 3
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й тур0 : 2Боруссия М
06.10.2024Германия — Бундеслига6-й турХайденхайм0 : 1
03.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 1-й турХайденхайм2 : 1
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й тур0 : 2Хайденхайм
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й турХайденхайм0 : 3
13.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур4 : 2Хайденхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария614
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг614
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф613
4
Лига чемпионов
Фрайбург612
5
Лига Европы
Байер611
6
Квалификация Лиги конференций
Унион611
7 Боруссия Д610
8 Штутгарт69
9 Хайденхайм69
10 Майнц68
11 Вердер68
12 Вольфсбург67
13 Аугсбург67
14 Боруссия М66
15 Санкт-Паули64
16
Стыковая зона
Хоффенхайм64
17
Зона вылета
Хольштайн62
18
Зона вылета
Бохум61

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close