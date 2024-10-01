Боруссия М - Хайденхайм 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
19 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Хайденхайм, которое состоится 19 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Коу Итакура
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|20
|зщ
|Лука Нец
|16
|пз
|Филипп Зандер
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|9
|пз
|Франк Онора
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|14
|пз
|Алассан Плеа
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|2
|зщ
|Марнон Буш
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|21
|пз
|Адриан Бек
|8
|пз
|Лео Шенца
|18
|нп
|Марвин Пирингер
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Франк Шмидт
История личных встреч
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|04.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 3
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|03.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|13.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Байер
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|6
|11
|7
|Боруссия Д
|6
|10
|8
|Штутгарт
|6
|9
|9
|Хайденхайм
|6
|9
|10
|Майнц
|6
|8
|11
|Вердер
|6
|8
|12
|Вольфсбург
|6
|7
|13
|Аугсбург
|6
|7
|14
|Боруссия М
|6
|6
|15
|Санкт-Паули
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|6
|1