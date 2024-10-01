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Бавария - Штутгарт 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
19 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Бавария
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Штутгарт, которое состоится 19 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Штутгарт
Штутгарт
1ГерманияврМануэль Нойер
22ПортугалиязщРафаэл Геррейру
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
6ГерманияпзЙозуа Киммих
45ГерманияпзАлександар Павлович
17ФранциянпМайкл Олисе
25ГерманиянпТомас Мюллер
7ГерманиянпСерж Гнабри
9АнглиянпГарри Кейн
33ГерманияврАлександр Нюбель
4ГерманиязщЙоша Вагноман
24ГерманиязщЮлиан Хабот
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
29ФранцияпзАнтони Руо
16ТурцияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
32ШвейцарияпзФабиан Ридер
8ФранцияпзЭнцо Мийо
18ГерманиянпДжейми Левелинг
26ГерманиянпДениз Ундав
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й турШтутгарт3 : 1Бавария
17.12.2023Германия - Бундеслига15-й турБавария3 : 0Штутгарт
04.03.2023Германия - Бундеслига23-й турШтутгарт1 : 2Бавария
10.09.2022Германия - Бундеслига6-й турБавария2 : 2Штутгарт
08.05.2022Германия - Бундеслига33-й турБавария2 : 2Штутгарт
14.12.2021Германия - Бундеслига16-й турШтутгарт0 : 5Бавария
20.03.2021Германия - Бундеслига26-й турБавария4 : 0Штутгарт
28.11.2020Германия - Бундеслига9-й турШтутгарт1 : 3Бавария
27.01.2019Германия - Бундеслига19-й турБавария4 : 1Штутгарт
01.09.2018Германия - Бундеслига2-й турШтутгарт0 : 3Бавария
06.10.2024Германия — Бундеслига6-й тур3 : 3Бавария
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур1 : 0Бавария
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турБавария1 : 1
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й тур0 : 5Бавария
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турБавария9 : 2
06.10.2024Германия — Бундеслига6-й турШтутгарт1 : 1
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турШтутгарт1 : 1
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й тур2 : 2Штутгарт
22.09.2024Германия — Бундеслига4-й турШтутгарт5 : 1
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур3 : 1Штутгарт
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Бундеслиги: «Бавария» — «Штутгарт». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария614
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг614
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф613
4
Лига чемпионов
Фрайбург612
5
Лига Европы
Байер611
6
Квалификация Лиги конференций
Унион611
7 Боруссия Д610
8 Штутгарт69
9 Хайденхайм69
10 Майнц68
11 Вердер68
12 Вольфсбург67
13 Аугсбург67
14 Боруссия М66
15 Санкт-Паули64
16
Стыковая зона
Хоффенхайм64
17
Зона вылета
Хольштайн62
18
Зона вылета
Бохум61

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