Бавария - Штутгарт 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
19 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Штутгарт, которое состоится 19 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|17
|нп
|Майкл Олисе
|25
|нп
|Томас Мюллер
|7
|нп
|Серж Гнабри
|9
|нп
|Гарри Кейн
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|29
|пз
|Антони Руо
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|8
|пз
|Энцо Мийо
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|26
|нп
|Дениз Ундав
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|17.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 0
|04.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|10.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|08.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|14.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|0 : 5
|20.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|4 : 0
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 3
|27.01.2019
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|4 : 1
|01.09.2018
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 3
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|3 : 3
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 5
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|9 : 2
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 2
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|5 : 1
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Бундеслиги: «Бавария» — «Штутгарт». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Байер
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|6
|11
|7
|Боруссия Д
|6
|10
|8
|Штутгарт
|6
|9
|9
|Хайденхайм
|6
|9
|10
|Майнц
|6
|8
|11
|Вердер
|6
|8
|12
|Вольфсбург
|6
|7
|13
|Аугсбург
|6
|7
|14
|Боруссия М
|6
|6
|15
|Санкт-Паули
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|6
|1