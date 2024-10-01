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Байер - Айнтрахт Ф 19 Октября прямая трансляция

Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
19 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Байер
Айнтрахт Ф

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Айнтрахт Ф, которое состоится 19 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1ФинляндияврЛукаш Градецки
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
4ГерманиязщЖонатан Та
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
8ГерманияпзРоберт Андрих
34ШвейцарияпзГранит Джака
11ФранциянпМартен Терье
21МарокконпАмин Адли
22НигериянпВиктор Бонифасе
1ГерманияврКевин Трапп
13ДаниязщРасмус Кристенсен
35Бразилиязщ Тута
3БельгиязщАртур Теате
4ГерманиязщРобин Кох
15ТуниспзЭллиес Скири
16ШвецияпзХуго Ларссон
8АлжирпзФарес Шаиби
36ГерманиянпАнсгар Кнауфф
11ФранциянпУго Экитике
7ЕгипетнпОмар Мармуш
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ГерманияДино Топпмёллер
История личных встреч
05.05.2024Германия - Бундеслига32-й турАйнтрахт Ф1 : 5Байер
17.12.2023Германия - Бундеслига15-й турБайер3 : 0Айнтрахт Ф
08.04.2023Германия - Бундеслига27-й турБайер3 : 1Айнтрахт Ф
15.10.2022Германия - Бундеслига10-й турАйнтрахт Ф5 : 1Байер
02.05.2022Германия - Бундеслига32-й турБайер2 : 0Айнтрахт Ф
12.12.2021Германия - Бундеслига15-й турАйнтрахт Ф5 : 2Байер
24.04.2021Германия - Бундеслига31-й турБайер3 : 1Айнтрахт Ф
12.01.2021Кубок Германии2-й раундБайер4 : 1Айнтрахт Ф
02.01.2021Германия - Бундеслига14-й турАйнтрахт Ф2 : 1Байер
07.03.2020Германия - Бундеслига25-й турБайер4 : 0Айнтрахт Ф
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й турБайер2 : 2
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турБайер1 : 0
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й тур1 : 1Байер
22.09.2024Германия — Бундеслига4-й турБайер4 : 3
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур0 : 4Байер
06.10.2024Германия — Бундеслига6-й турАйнтрахт Ф3 : 3
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур1 : 3Айнтрахт Ф
29.09.2024Германия — Бундеслига5-й тур2 : 4Айнтрахт Ф
26.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турАйнтрахт Ф3 : 3
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й турАйнтрахт Ф2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария614
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг614
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф613
4
Лига чемпионов
Фрайбург612
5
Лига Европы
Байер611
6
Квалификация Лиги конференций
Унион611
7 Боруссия Д610
8 Штутгарт69
9 Хайденхайм69
10 Майнц68
11 Вердер68
12 Вольфсбург67
13 Аугсбург67
14 Боруссия М66
15 Санкт-Паули64
16
Стыковая зона
Хоффенхайм64
17
Зона вылета
Хольштайн62
18
Зона вылета
Бохум61

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