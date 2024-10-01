Байер - Айнтрахт Ф 19 Октября прямая трансляция
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
19 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Айнтрахт Ф, которое состоится 19 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|4
|зщ
|Жонатан Та
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Роберт Андрих
|34
|пз
|Гранит Джака
|11
|нп
|Мартен Терье
|21
|нп
|Амин Адли
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
|1
|вр
|Кевин Трапп
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|35
|зщ
|Тута
|3
|зщ
|Артур Теате
|4
|зщ
|Робин Кох
|15
|пз
|Эллиес Скири
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|36
|нп
|Ансгар Кнауфф
|11
|нп
|Уго Экитике
|7
|нп
|Омар Мармуш
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 5
|17.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 0
|08.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|15.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|5 : 1
|02.05.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 0
|12.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|5 : 2
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|12.01.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|4 : 1
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|07.03.2020
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|4 : 0
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|4 : 3
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 4
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|3 : 3
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 3
|29.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 4
|26.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 3
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Байер
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|6
|11
|7
|Боруссия Д
|6
|10
|8
|Штутгарт
|6
|9
|9
|Хайденхайм
|6
|9
|10
|Майнц
|6
|8
|11
|Вердер
|6
|8
|12
|Вольфсбург
|6
|7
|13
|Аугсбург
|6
|7
|14
|Боруссия М
|6
|6
|15
|Санкт-Паули
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|6
|1