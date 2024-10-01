АЗ Алкмар - ПСВ Эйндховен 19 Октября прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
19 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - ПСВ Эйндховен, которое состоится 19 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|30
|зщ
|Денсо Касиус
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|18
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|6
|зщ
|Пер Копмейнерс
|28
|пз
|Зико Бюрместер
|11
|пз
|Ибрахим Садик
|10
|пз
|Свен Мейнанс
|7
|пз
|Рубен ван Боммел
|22
|нп
|Максим Деккер
|9
|нп
|Трой Пэрротт
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|37
|зщ
|Ричард Ледесма
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|35
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|20
|пз
|Гус Тиль
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|5
|пз
|Иван Перишич
|7
|пз
|Малик Тилльман
|10
|нп
|Ноа Ланг
Главные тренеры
|Петер Бош
История личных встреч
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|5 : 1
|17.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 4
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|12.11.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 1
|05.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 2
|11.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 3
|21.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 0
|13.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 3
|27.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|0 : 4
|12.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 0
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 2
|25.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 2
|20.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 2
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 3
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|7
|19
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|АЗ Алкмар
|8
|16
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|8
|14
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|6
|13
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|7
|13
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|8
|13
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|8
|11
|9
|Спарта
|8
|10
|10
|Фортуна
|8
|10
|11
|Гронинген
|8
|9
|12
|Хераклес
|8
|9
|13
|НАК Бреда
|8
|9
|14
|ПЕК Зволле
|8
|8
|15
|Херенвен
|8
|8
| 16
Стыковая зона
|НЕК Неймеген
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|8
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|8
|0