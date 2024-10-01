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АЗ Алкмар - ПСВ Эйндховен 19 Октября прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
19 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
АЗ Алкмар
ПСВ Эйндховен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - ПСВ Эйндховен, которое состоится 19 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1 Нидерланды вр Роум Джейден Овусу-Одуро
30 Нидерланды зщ Денсо Касиус
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
18 Норвегия зщ Давид Мёллер Вольфе
6 Нидерланды зщ Пер Копмейнерс
28 Нидерланды пз Зико Бюрместер
11 Гана пз Ибрахим Садик
10 Нидерланды пз Свен Мейнанс
7 Нидерланды пз Рубен ван Боммел
22 Нидерланды нп Максим Деккер
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
37 США зщ Ричард Ледесма
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
18 Франция зщ Оливье Боскальи
35 Норвегия зщ Фредрик Оппегорд
20 Нидерланды пз Гус Тиль
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
5 Хорватия пз Иван Перишич
7 США пз Малик Тилльман
10 Нидерланды нп Ноа Ланг
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
06.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур ПСВ Эйндховен5 : 1АЗ Алкмар
17.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур АЗ Алкмар0 : 4ПСВ Эйндховен
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур АЗ Алкмар1 : 2ПСВ Эйндховен
12.11.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур ПСВ Эйндховен0 : 1АЗ Алкмар
05.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур ПСВ Эйндховен1 : 2АЗ Алкмар
11.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур АЗ Алкмар0 : 3ПСВ Эйндховен
21.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур АЗ Алкмар2 : 0ПСВ Эйндховен
13.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур ПСВ Эйндховен1 : 3АЗ Алкмар
27.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур ПСВ Эйндховен0 : 4АЗ Алкмар
12.05.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур АЗ Алкмар1 : 0ПСВ Эйндховен
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 1 : 0АЗ Алкмар
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 2 : 0АЗ Алкмар
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур АЗ Алкмар1 : 2
25.09.2024 Лига Европы Общий этап. 1-й тур АЗ Алкмар3 : 2
20.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 1 : 2АЗ Алкмар
05.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур ПСВ Эйндховен1 : 1
28.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 0 : 2ПСВ Эйндховен
22.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 1 : 3ПСВ Эйндховен
17.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 3 : 1ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен824
2
Лига чемпионов
Утрехт719
3
Квалификация Лиги чемпионов
АЗ Алкмар816
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте814
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс613
6
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд713
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс813
8
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II811
9 Спарта810
10 Фортуна810
11 Гронинген89
12 Хераклес89
13 НАК Бреда89
14 ПЕК Зволле88
15 Херенвен88
16
Стыковая зона
НЕК Неймеген87
17
Зона вылета
Алмере Сити82
18
Зона вылета
Валвейк80

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