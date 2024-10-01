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Динамо Мн - Славия-Мозырь 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
19 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
Динамо Мн
Славия-Мозырь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Славия-Мозырь, которое состоится 19 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
26.05.2024 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Славия-Мозырь1 : 1Динамо Мн
13.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо Мн2 : 2Славия-Мозырь
02.04.2023 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Славия-Мозырь0 : 2Динамо Мн
21.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Динамо Мн0 : 0Славия-Мозырь
09.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Славия-Мозырь1 : 2Динамо Мн
28.11.2021 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Славия-Мозырь0 : 0Динамо Мн
04.07.2021 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Динамо Мн4 : 0Славия-Мозырь
08.11.2020 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Славия-Мозырь0 : 1Динамо Мн
13.06.2020 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Динамо Мн1 : 0Славия-Мозырь
30.10.2019 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь1 : 1Динамо Мн
13.10.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 1 : 2Динамо Мн
06.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 0 : 3Динамо Мн
03.10.2024 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Динамо Мн1 : 2
28.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Динамо Мн2 : 0
24.09.2024 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Динамо Мн2 : 0
05.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Славия-Мозырь2 : 3
29.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 1 : 0Славия-Мозырь
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Славия-Мозырь0 : 0
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 1 : 1Славия-Мозырь
30.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 3 : 0Славия-Мозырь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2253
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2453
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2345
4 Динамо-Брест2441
5 Витебск2438
6 Слуцк2435
7 Гомель2435
8 Арсенал2433
9 БАТЭ2431
10 Ислочь2431
11 Славия-Мозырь2429
12 Нафтан2421
13 Сморгонь2320
14 Минск2420
15
Зона вылета
Днепр М2413
16
Зона вылета
Шахтёр С241

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